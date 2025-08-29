У Саксонії виявили великий скарб: він датується бронзовим віком

На сході Німеччини нещодавно виявили найбільший скарб бронзового віку, який коли-небудь знаходили у Верхній Лужиці, і другий за величиною в Саксонії. Знахідка, що датується IX століттям до н. е., порушує нові питання про громади, які колись жили в цьому регіоні.

Скарб, який знайшли у передмісті міста Герліц, складається з 310 бронзових предметів. Сама місцевість відома з 1900 року, коли діти, копаючи картоплю, натрапили на три бронзові кинджали, пише Heritage Daily.

Один з них зник, інший потрапив до музею Герліца, а потім загубився під час Другої світової війни, і на сьогодні залишився лише один кинджал. Спираючись на цю історію, доктор Яспер фон Ріхтгофен, директор колекцій Герліца, організував систематичні розкопки спільно з Саксонським державним управлінням археології.

Перші розкопки виявили фрагменти серпів на західному краю місця, а потім 108 розкиданих предметів, порушених сільськогосподарськими роботами. Зрештою, у грунті було знайдено скупчення не порушених артефактів для детального лабораторного дослідження.

За даними музею в Герліці, до колекції входили інструменти, зброя, прикраси, аксесуари для одягу та необроблені бронзові ливарні виливки. Найпоширенішими були леза серпів (136 штук), за ними йшли сокири (50 штук). На кожному етапі розкопок використовувалася фотограмметрія для створення 3D-моделі, що зберігала точне розташування предметів.

Однією з найвизначніших знахідок був меч, розбитий на чотири частини, дві з яких мали стародавні тріщини, що свідчить про те, що його навмисно поховали разом з фрагментами серпів.

Після реконструкції зброя мала довжину 44 сантиметри і була оснащена навершям з двох бронзових оболонок, що охоплювали органічний диск, можливо, виготовлений з кістки або слонової кістки. Його незвичайна форма вказує на південнонімецьке походження, що свідчить про далекі контакти в Центральній Європі в пізньому бронзовому віці.

Ця знахідка дає уявлення про економічні та соціальні практики доісторичних спільнот. Широке розмаїття предметів відображає як повсякденне використання, так і ритуальне поховання, а меч підкреслює символічні традиції ламання зброї перед похованням.

