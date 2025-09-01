Поховання культури Пекче: у Кореї вчені розкопали стародавні скарби (фото)

У стародавніх гробницях в Чонгеупі, Південна Корея, археологи виявили артефакти періоду Пекче. Під час розкопок вчені знайшли золоті прикраси, кераміку, залізні вироби та декоративні предмети.

Ці знахідки надають цінну інформацію про культурну та політичну роль культури Пекче, яка процвітала між 18 роком до н. е. та 660 роком н. е., пише Arkeonews.

За словами офіційних осіб, у гробницях Еунсун-рі та Догє-рі археологи виявили золоті намистини, бронзові браслети, скляні прикраси та вишукані шпильки для волосся. Порівняння, проведені дослідниками, пов'язують ці прикраси зі скарбами, знайденими в інших місцях Пекче.

Мер Лі Хак-су зазначив, що: "Ці розкопки ще раз підтвердили, що Чонгеуп був центром культури середньої частини регіону Пекче".

Групи гробниць займають площу двох квадратних кілометрів у Йонвон-мйон і складаються з понад 270 поховань, з яких 56 кам'яних гробниць були визнані культурною спадщиною у 2018 році.

Розкопки тривають з 2022 року, поступово розкриваючи вплив еліти Пекче на регіональне суспільство. Хоча деякі місця були пошкоджені розграбуванням в давнину, збережені реліквії продовжують ілюструвати похоронні звичаї, політичні зв'язки та соціальні ієрархії.

Кераміка, знайдена на місці розкопок, включає триногі посудини, глечики у формі пляшок та великі миски. Ці предмети не тільки відображають майстерність гончарів Пекче, але й демонструють, як їхній стиль вплинув на інші корейські королівства та Японію в період Асука.

Розкопки підтверджують важливість Чонгеупа як центру культури та влади Пекче. Це відкриття є не лише академічною віхою: воно покращує розуміння минулого Кореї та сприяє розвитку культурного туризму.

Кожен артефакт, від золотих прикрас до керамічних посудин, підкріплює розповідь про королівство, чия майстерність та дипломатія формували регіональну ідентичність впродовж століть.

