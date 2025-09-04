Знайшли у найстарішій сонячній обсерваторії: в Перу виявили ритуальну фігурку воїна (фото)

У Чанкільо, стародавній сонячній обсерваторії в долині Касма в Перу, археологи виявили древню посудину у формі воїна. Артефакт, якому понад 2300 років, дає нове уявлення про те, як ранні суспільства поєднували астрономію, ритуали та владу.

Related video

За даними Міністерства культури Перу, посудина виготовили у стилі Патазка і навмисно розбили, можливо, в рамках ритуального обряду. Кераміка Патазка відома своїми детальними зображеннями воїнів, тварин і церемоніальних дій, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цей артефакт знайшли поблизу входу до Чанкільо, місця, визнаного з 2021 року об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чиновники пояснили, що зображення воїнів відображало роль Укріпленого храму, де сходилися політична, військова та релігійна влада.

Цей артефакт знайшли поблизу входу до Чанкільо, місця, визнаного з 2021 року об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: Peru Ministry of Culture

"Цей посуд показує, як стародавні еліти поєднували ритуали та образи, щоб утвердити контроль і підтримувати суспільний порядок", — заявило міністерство.

Стиль Патазка відомий своїми виразними фігурами та динамічними сценами, які часто ілюструють конфлікти або ритуали. Дослідники вважають, що навмисне знищення посудини було символічним актом, що свідчив про ідентичність та авторитет еліти.

Фото: Peru Ministry of Culture

Знахідка, розташована в церемоніальному центрі, демонструє, як матеріальна культура функціонувала не тільки як прикраса, але й як засіб комунікації в суворо стратифікованих суспільствах. Її розміщення біля входу в Чанкільо підкріплює інтерпретацію, що церемоніальне життя було тісно пов'язане з військовою символікою та регулюванням космічних знань.

Саме Чанкільо відоме своїми Тринадцятьма вежами, вирівняними з річним шляхом Сонця, щоб створити один з найдавніших горизонтальних календарів в Америці. Ця точність дозволяла стародавнім мешканцям точно планувати посівну, жнива та ритуальні події.

Контроль над спостереженнями за Сонцем надавав правлячим групам як науковий престиж, так і релігійну владу. Поєднуючи астрономію з ритуальними та військовими образами, Чанкільо ілюструє, як ранні андські суспільства інтегрували космічні цикли у свої системи управління.

Важливо

Поховання культури Пекче: у Кореї вчені розкопали стародавні скарби (фото)

Для сучасних дослідників це відкриття поглиблює розуміння того, як стародавні суспільства в Андах пов'язували космічний порядок із земною владою, залишаючи після себе свідчення видатних культурних і наукових досягнень.

Раніше Фокус писав про сокиру з неземного металу, якій 3000 років. Цей артефакт знайшли в Індонезії.

Також ми розповідали про стародавній собор, який нещодавно виявили у Франції. Археологи розкопали залишки споруди V століття під ринком міста Ванс.