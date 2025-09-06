Задокументировал существование 53 фигур: новое исследование подтвердило достоверность Библии

На протяжении веков ученые и общественность дискутировали о том, следует ли читать Библию как историю, мифологию или что-то среднее. Недавние исследования доказали, что многие библейские персонажи были реальными людьми, которые жили в древнем Ближнем Востоке.

Благодаря археологическим находкам десятки имен, записанных в тексте, теперь связаны с историческими записями, сохранившимися на надписях, печатях и табличках, пишет Arkeonews.

Лоуренс Микитюк, почетный профессор Университета Пердью, посвятил десятилетия проверке таких связей. Хотя сам он не является археологом, Микитюк называет свою роль "счетчиком", тщательно проверяя надписи, чтобы подтвердить, соответствуют ли они лицам, упомянутым в Библии.

"Я анализирую надписи, чтобы проверить, касаются ли они библейских персонажей, и "веду учет", когда можно сделать уверенную идентификацию", — пояснил он в интервью.

Его работа началась в 1990-х годах и с тех пор переросла в каталог правителей, священников и чиновников, жизнь которых можно проследить как в Священном Писании, так и в археологии.

Фото: Public Domain

Одним из самых известных примеров является царь Давид, которого когда-то некоторые считали чисто легендарной фигурой. Его имя нашли в трех надписях, датируемых IX веком до н. э., что подтверждает существование династии, связанной с библейским повествованием.

Вавилонский царь Навуходоносор II, ответственный за разрушение Иерусалима, также четко идентифицирован с помощью клинописных записей. Среди других подтвержденных фигур — фараон Шешонк I, царь Иезекия Иудейский, Кир Великий и Валтасар Вавилонский.

Вместе они составляют часть растущего списка, который насчитывает 53 исторических имени. В него входят лидеры Египта, Иудеи, Израиля, Ассирии, Вавилона и Персии.

Чтобы избежать ложных совпадений, Микитюк применяет строгие критерии: имя должно соответствовать таким деталям, как титул, происхождение, период времени и география, прежде чем оно будет принято. Этот метод гарантирует, что идентификация базируется не только на совпадении.

Его подход подтвердил как известных правителей, таких как Ксеркс I, так и менее известных чиновников, таких как Иегукал, упомянутый в книге Иеремии. Хотя доказательства до времен Давида остаются неясными, записи первого тысячелетия до н. э. убедительно подтверждают существование многих лиц, упомянутых в Священном Писании.

Эти выводы важны не только для религиозных общин, но и для исторических исследований. Для верующих это подтверждение укрепляет связь между религиозными традициями и археологическими находками. Для ученых это демонстрация того, что Библия, по крайней мере начиная с эпохи Давида, отражает значительную историческую точность.

Микитюк подчеркивает, что его работа касается истории, а не теологии: "Вне религиозной веры и на основе большого количества четких, конкретных доказательств я не вижу причин отвергать — и вижу много причин принимать — общую историческую достоверность Библии".

