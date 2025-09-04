Пришелец из Древнего Египта: необычный артефакт нашли в 200-летнем захоронении (фото)

В Турции археологи обнаружили скальное захоронение, которому более 2000 лет. В древнем городе Перре в высеченной в скале камере ученые нашли останки 14 человек, а также бусы, амулеты и редкую статуэтку египетского бога Патайкоса.

Раскопки, проведенные под руководством музея Адиямана, обнаружили артефакты, отражающие как местные традиции, так и связи с другими странами. Среди находок выделяется небольшая фаянсовая статуя Патайкоса, которая является первой такого рода находкой в Анатолии, пишет Arkeonews.

Мехмет Алкан, директор музея Адиямана отметил, что наличие статуэтки демонстрирует то, как египетские символы защиты дошли до Коммагена в эллинистический период. Директор провинциального департамента культуры и туризма Мехмет Елкен назвал открытие "культурным мостом" между цивилизациями.

Статуэтка Патайкоса, божества-карлика, связанного с защитой и безопасным переходом в загробную жизнь, идеально вписывалась в это мировоззрение Фото: Ali Gazel

Сама гробница, которую исследователи называют "ступеньками к вечности", была высечена в стиле гипогеума. Такие камеры были типичными для захоронений элиты в Коммагене и часто отражали сочетание различных влияний.

Примером такого сочетания является наличие египетских амулетов, предназначенных для защиты умерших в их переходе в загробную жизнь. Статуэтка Патайкоса, божества-карлика, связанного с защитой и безопасным переходом в загробную жизнь, идеально вписывалась в это мировоззрение.

Наличие египетских артефактов в глубине Анатолии свидетельствует об активном культурном обмене, возможно, вызванном торговлей или политическими союзами.

Перре был процветающим городом Королевства Коммагена между II веком до н.э. и I веком н.э. Расположенный на перекрестке Анатолии, Месопотамии и Средиземноморья, он стал центром торговли, дипломатии и религии.

Обнаруженный артефакт подкрепляет образ Коммагена как места встречи различных традиций, от греческих и персидских до египетских. Эта находка демонстрирует, как древние общества принимали культурные связи далеко за пределами своих непосредственных границ.

