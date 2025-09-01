Нашли Дом мертвых: новые раскопки поселения Чатал-Хююк (фото)

В Турции археологи изучают Чатал-Хююк, одно из древнейших поселений мира, чтобы понять, как ранние сообщества приспосабливались к изменениям. Ученые обнаружили свидетельства социальных преобразований, которые побудили жителей переехать из одной части поселения в другую.

Также ученые нашли характерное погребальное сооружение, где было размещено несколько человек, что раскрыло важные детали о ритуальных практиках прошлого. Раскопки в Чатал-Хююк, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, проводились турецкими и международными командами, пишет Arkeonews.

Доцент доктор Али Озан из университета Памуккале объяснил, что в восточной части поселения когда-то были плотно соединены дома, но более поздние слои показали растущую удаленность между зданиями.

"Это свидетельствует о постепенных изменениях в социальных структурах", — отметил ученый, добавив, что такие изменения, вероятно, побудили людей переселяться на запад.

Профессор Аркадиуш Марциняк из Познанского университета описал другое открытие — так называемый "Дом мертвых", где под полом были намеренно размещены останки по меньшей мере 20 человек, что свидетельствует о ритуальном захоронении, а не об обычном.

Чтобы понять эти находки, стоит обратить внимание на то, как функционировал Чатал-Хююк. В отличие от более поздних городов с улицами и площадями, поселение состояло из домов из глиняного кирпича, в которые можно было попасть с крыши.

Каждый дом служил и жилым помещением, и духовным местом, где семьи хоронили своих умерших под полом и украшали стены символическим искусством. Это смешение бытовых и сакральных функций показывает, как ранние фермеры рассматривали духовную жизнь как неотъемлемую часть повседневной деятельности.

Важность этих открытий заключается в том, что они раскрывают информацию о ранней городской жизни. Чатал-Хююк был домом для 8000 человек, что делало его одним из первых крупных сельскохозяйственных поселений.

Его признание объектом Всемирного наследия в 2012 году продемонстрировало его значение для отслеживания перехода от кочевых групп к оседлым обществам.

