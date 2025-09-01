Знайшли Будинок мертвих: нові розкопки поселення Чатал-Гьоюк (фото)

У Туреччині археологи вивчають Чатал-Гьоюк, одне з найдавніших поселень світу, щоб зрозуміти, як ранні спільноти пристосовувалися до змін. Вчені виявили свідчення соціальних перетворень, які спонукали мешканців переїхати з однієї частини поселення в іншу.

Також вчені знайшли характерну похоронну споруду, де було розміщено кілька осіб, що розкрило важливі деталі про ритуальні практики минулого. Розкопки в Чатал-Гьоюк, об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проводилися турецькими та міжнародними командами, пише Arkeonews.

Доцент доктор Алі Озан з університету Памуккале пояснив, що в східній частині поселення колись були щільно з'єднані будинки, але пізніші шари показали зростаючу віддаленість між будівлями.

"Це свідчить про поступові зміни в соціальних структурах", — зазначив вчений, додавши, що такі зміни, ймовірно, спонукали людей переселятися на захід.

Професор Аркадіуш Марціняк з Познанського університету описав інше відкриття — так званий "Будинок мертвих", де під підлогою були навмисно розміщені останки щонайменше 20 осіб, що свідчить про ритуальне поховання, а не про звичайне.

Щоб зрозуміти ці знахідки, варто звернути увагу на те, як функціонував Чатал-Гьоюк. На відміну від пізніших міст з вулицями та площами, поселення складалося з будинків з глиняної цегли, до яких можна було потрапити з даху.

Кожен будинок служив і житловим приміщенням, і духовним місцем, де сім'ї ховали своїх померлих під підлогою і прикрашали стіни символічним мистецтвом. Це змішання побутових і сакральних функцій показує, як ранні фермери розглядали духовне життя як невіддільну частину повсякденної діяльності.

Важливість цих відкриттів полягає в тому, що вони розкривають інформацію про раннє міське життя. Чатал-Гьоюк був домом для 8000 людей, що робило його одним із перших великих сільськогосподарських поселень.

Його визнання об'єктом Всесвітньої спадщини в 2012 році продемонструвало його значення для відстеження переходу від кочових груп до осілих суспільств.

