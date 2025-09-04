Прибулець зі Стародавнього Єгипту: незвичайний артефакт знайшли у 200-річному похованні (фото)

У Туреччині археологи виявили скельне поховання, якому понад 2000 років. У стародавньому місті Перре в висіченій у скелі камері вчені знайшли останки 14 осіб, а також намиста, амулети та рідкісну статуетку єгипетського бога Патайкоса.

Related video

Розкопки, проведені під керівництвом музею Адіямана, виявили артефакти, що відображають як місцеві традиції, так і зв'язки з іншими країнами. Серед знахідок виділяється невелика фаянсова статуя Патайкоса, яка є першою такого роду знахідкою в Анатолії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Мехмет Алкан, директор музею Адіямана зазначив, що наявність статуетки демонструє те, як єгипетські символи захисту дійшли до Коммагену в елліністичний період. Директор провінційного департаменту культури і туризму Мехмет Єлкен назвав відкриття "культурним мостом" між цивілізаціями.

Статуетка Патайкоса, божества-карлика, пов'язаного із захистом і безпечним переходом у потойбіччя, ідеально вписувалася в це світобачення Фото: Ali Gazel

Сама гробниця, яку дослідники називають "сходинками до вічності", була висічена в стилі гіпогеуму. Такі камери були типовими для поховань еліти в Коммагені і часто відображали поєднання різних впливів.

Прикладом такого поєднання є наявність єгипетських амулетів, призначених для захисту померлих у їхньому переході в загробне життя. Статуетка Патайкоса, божества-карлика, пов'язаного із захистом і безпечним переходом у потойбіччя, ідеально вписувалася в це світобачення.

Наявність єгипетських артефактів у глибині Анатолії свідчить про активний культурний обмін, можливо, спричинений торгівлею або політичними союзами.

Перре було процвітаючим містом Королівства Коммагена між II століттям до н. е. і I століттям н. е. Розташоване на перехресті Анатолії, Месопотамії та Середземномор'я, воно стало центром торгівлі, дипломатії та релігії.

Важливо

Знайшли Будинок мертвих: нові розкопки поселення Чатал-Гьоюк (фото)

Виявлений артефакт підкріплює образ Коммагену як місця зустрічі різних традицій, від грецьких і перських до єгипетських. Ця знахідка демонструє, як стародавні суспільства приймали культурні зв'язки далеко за межами своїх безпосередніх кордонів.

Раніше Фокус писав про непошкоджений артефакт бенахоарітів. Дослідники виявили унікальну вазу під час розкопок в Іспанії.

А також ми розповідали, чому древній курган може переписати історію цивілізації.