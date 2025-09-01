Знайшли непошкоджений артефакт бенахоарітів: розкопки в Іспанії принесли плоди (фото)

На північно-західному узбережжі острова Ла-Пальма на Канарських островах в Іспанії археологи виявили повністю збережену керамічну вазу, яка, як вважається, датується XIII-XV століттями. Артефакт знайшли у печері поруч із людськими останками, що свідчить про ритуальне або символічне значення.

Відкриття було частиною Proyecto Occidente, ініціативи з вивчення північного заходу Ла-Пальми. Цей проєкт спрямований на дослідження минулого бенахоарітів, корінних жителів острова, пише Arkeonews.

Студентка-археологиня Лурдес Баросо знайшла вазу під час обстеження печер і стародавніх споруд, а потім повідомила про це співдиректору проєкту Франсіско Кааманьо.

"Це надзвичайна знахідка, — пояснив Кааманьо. — Цілі керамічні посудини надзвичайно рідкісні; під час розкопок зазвичай знаходять лише уламки. Збереження вази в її первісному контексті дозволяє нам вивчати її так, як було задумано, і дає безпосереднє уявлення про звичаї бенахоарітів".

Подальший аналіз підтвердив похоронний контекст, підкріпивши інтерпретацію вази як частини похоронних традицій.

Хорхе Паїс, голова відділу історичної спадщини Кабільдо Ла-Пальми, наголосив на важливості таких знахідок: "Надзвичайно цінно відновлювати артефакти в непошкодженому вигляді та на місці їх знаходження. На відміну від більшості експонатів в Археологічному музеї Бенахоаріта, які часто вилучаються з їхнього первісного контексту, ця ваза дозволяє нам безпосередньо інтерпретувати її культурне значення".

Кераміка бенахоарітів відома своїми округлими основами, широкими отворами та гладкою поверхнею. Вона використовувалася як для побутових цілей, таких як зберігання та приготування їжі, так і для церемоніальних, зокрема в похоронних обрядах.

Розкопки вимагали ретельного планування, щоб захистити цілісність місця, оскільки цілі артефакти в таких контекстах є рідкістю. Кааманьо зазначив, що такі знахідки дають "моментальний знімок культурних практик, які інакше важко відтворити з фрагментарних артефактів".

Кожна нова знахідка сприяє більш чіткому уявленню про минуле корінного населення Ла-Пальми, демонструючи розвиненість суспільства, яке процвітало у цьому регіоні. Для дослідників ваза з Тіхарафе є рідкісною нагодою краще зрозуміти культурну спадщину перших мешканців острова.

