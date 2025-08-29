Не такі, якими їх уявляли: вчені розкрили вікінгів з неочікуваної сторони (фото)

Коли більшість людей уявляють собі вікінгів, на думку спадає образ жорстоких воїнів. Однак нові дослідження висвітлили зовсім іншу сторону їхньої культури — зосереджену на стилі, догляді за собою та ідентичності.

У Національному музеї Данії вчені нещодавно дослідили ігрову фігурку епохи вікінгів, пов'язану з правлінням короля Гаральда Синьозубого, пише Arkeonews.

Фігурка, висотою три сантиметри, вирізьблена з моржевої кістки, має надзвичайну деталізацію: зачіска з проділом посередині та хвилею з боків, коротко підстрижене волосся ззаду, густі вуса та ретельно підстрижені бакенбарди.

Пітер Пентц, куратор музею, наголосив на важливості артефакту, зазначивши "Це винятково, що ми маємо таке яскраве зображення вікінга, навіть тривимірне. Це максимально близьке до портрета вікінга, яке ми коли-небудь отримаємо".

Фігурку виявили у 1797 році на місці поховання вікінгів у Вікені на півдні Норвегії. Зареєстрована під номером 589, вона залишалася практично непоміченою впродовж понад двох століть, перш ніж була включена в недавню виставку "Попередження вовка".

Дослідники ідентифікували її як фігуру короля з хнефатафла, популярної гри, яку часто називають шахами вікінгів. Її дизайн не тільки служив ігровим цілям, але й передавав повідомлення про владу та лідерство.

Що робить цей предмет таким цінним, так це те, що він відрізняється від типового мистецтва вікінгів. Більшість артефактів тієї епохи мають мотиви тварин або абстрактні візерунки, а не реалістичні людські фігури.

Тут майстерність йде далі, показуючи точні деталі, такі як невелика завитка над вухом. Вчені вважають, що такі особливості були навмисними і відображали вибір вікінгів-еліти щодо догляду за собою.

Вчені також відзначають, що фігура належить до групи, відомої як "скульптури, що гладять бороду", які символізували мужність, родючість і силу — риси, тісно пов'язані з королівською владою в норвезькому суспільстві.

Ця фігурка заповнює прогалину між міфом і реальністю, показуючи, що зовнішній вигляд і самовираження мали велике значення поряд з війною і дослідженнями. Виготовлений з дорогої моржевої кістки, предмет також символізував багатство і статус.

Ретельно вивчаючи його, історики отримують рідкісну можливість побачити, як вікінги сприймали себе — не тільки як воїнів, але й як особистостей, які приділяли велику увагу стилю та зовнішньому вигляду.

