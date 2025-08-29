Не такие, какими их представляли: ученые раскрыли викингов с неожиданной стороны (фото)

Когда большинство людей представляют себе викингов, на ум приходит образ жестоких воинов. Однако новые исследования осветили совсем другую сторону их культуры — сосредоточенную на стиле, уходе за собой и идентичности.

В Национальном музее Дании ученые недавно исследовали игровую фигурку эпохи викингов, связанную с правлением короля Харальда Синезубого, пишет Arkeonews.

Фигурка, высотой три сантиметра, вырезанная из моржовой кости, имеет чрезвычайную детализацию: прическа с пробором посередине и волной по бокам, коротко подстриженные волосы сзади, густые усы и тщательно подстриженные бакенбарды.

Питер Пентц, куратор музея, отметил важность артефакта, отметив "Это исключительно, что мы имеем такое яркое изображение викинга, даже трехмерное. Это максимально близкое к портрету викинга, которое мы когда-либо получим".

Фигурку обнаружили в 1797 году на месте захоронения викингов в Викене на юге Норвегии. Зарегистрированная под номером 589, она оставалась практически незамеченной на протяжении более двух веков, прежде чем была включена в недавнюю выставку "Предупреждение волка".

Исследователи идентифицировали находку как фигуру короля из хнефатафла Фото: The National Museum of Denmark Большинство артефактов той эпохи имеют мотивы животных или абстрактные узоры, а не реалистичные человеческие фигуры Фото: The National Museum of Denmark Фигурку обнаружили в 1797 году на месте захоронения викингов в Викене на юге Норвегии Фото: The National Museum of Denmark

Исследователи идентифицировали ее как фигуру короля из хнефатафла, популярной игры, которую часто называют шахматами викингов. Ее дизайн не только служил игровым целям, но и передавал сообщение о власти и лидерстве.

Что делает этот предмет таким ценным, так это то, что он отличается от типичного искусства викингов. Большинство артефактов той эпохи имеют мотивы животных или абстрактные узоры, а не реалистичные человеческие фигуры.

Здесь мастерство идет дальше, показывая точные детали, такие как небольшая завитка над ухом. Ученые считают, что такие особенности были преднамеренными и отражали выбор викингов-элиты в отношении ухода за собой.

Ученые также отмечают, что фигура принадлежит к группе, известной как "скульптуры, гладящие бороду", которые символизировали мужество, плодородие и силу — черты, тесно связанные с королевской властью в норвежском обществе.

Эта фигурка заполняет пробел между мифом и реальностью, показывая, что внешний вид и самовыражение имели большое значение наряду с войной и исследованиями. Изготовленный из дорогой моржовой кости, предмет также символизировал богатство и статус.

Тщательно изучая его, историки получают редкую возможность увидеть, как викинги воспринимали себя — не только как воинов, но и как личностей, которые уделяли большое внимание стилю и внешнему виду.

