Задокументував існування 53 постатей: нове дослідження підтвердило достовірність Біблії

Упродовж століть вчені та громадськість дискутували про те, чи слід читати Біблію як історію, міфологію чи щось середнє. Недавні дослідження довели, що багато біблійних персонажів були реальними людьми, які жили в стародавньому Близькому Сході.

Завдяки археологічним знахідкам десятки імен, записаних у тексті, тепер пов'язані з історичними записами, що збереглися на написах, печатках і табличках, пише Arkeonews.

Лоуренс Микитюк, почесний професор Університету Пердью, присвятив десятиліття перевірці таких зв'язків. Хоча сам він не є археологом, Микитюк називає свою роль "лічильником", ретельно перевіряючи написи, щоб підтвердити, чи відповідають вони особам, згаданим у Біблії.

"Я аналізую написи, щоб перевірити, чи стосуються вони біблійних персонажів, і "веду облік", коли можна зробити впевнену ідентифікацію", — пояснив він в інтерв'ю.

Його робота розпочалася в 1990-х роках і з того часу переросла в каталог правителів, священиків і чиновників, життя яких можна простежити як у Святому Письмі, так і в археології.

Одним з найвідоміших прикладів є цар Давид, якого колись деякі вважали чисто легендарною постаттю. Його ім'я знайшли в трьох написах, що датуються IX століттям до н. е., що підтверджує існування династії, пов'язаної з біблійним оповіданням.

Вавилонський цар Навуходоносор II, відповідальний за руйнування Єрусалима, також чітко ідентифікований за допомогою клинописних записів. Серед інших підтверджених постатей — фараон Шешонк I, цар Єзекія Юдейський, Кір Великий та Валтасар Вавилонський.

Разом вони складають частину зростаючого списку, який налічує 53 історичні імена. До нього входять лідери Єгипту, Юдеї, Ізраїлю, Ассирії, Вавилону та Персії.

Щоб уникнути помилкових збігів, Микитюк застосовує суворі критерії: ім'я повинно відповідати таким деталям, як титул, походження, період часу та географія, перш ніж воно буде прийняте. Цей метод гарантує, що ідентифікація базується не лише на збігу.

Його підхід підтвердив як відомих правителів, таких як Ксеркс I, так і менш відомих чиновників, таких як Єгукал, згаданий у книзі Єремії. Хоча докази до часів Давида залишаються неясними, записи першого тисячоліття до н. е. переконливо підтверджують існування багатьох осіб, згаданих у Святому Письмі.

Ці висновки важливі не тільки для релігійних громад, а й для історичних досліджень. Для віруючих це підтвердження зміцнює зв'язок між релігійними традиціями та археологічними знахідками. Для вчених це демонстрація того, що Біблія, принаймні починаючи з епохи Давида, відображає значну історичну точність.

Микитюк наголошує, що його робота стосується історії, а не теології: "Поза релігійною вірою і на основі великої кількості чітких, конкретних доказів я не бачу причин відкидати — і бачу багато причин приймати — загальну історичну достовірність Біблії".

