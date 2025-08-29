Неолітичний близнюк Кносса: перші будинки древніх поселенців виявили на Імбросі (фото)

Археологи, які працюють на острові Імброс в Егейському морі, виявили найдавніші споруди, пов'язані з першими сільськогосподарськими громадами регіону. 9000-річні будівлі розкривають те, як перші поселенці островів організовували своє життя.

Розкопки на кургані Угурлу-Зейтінлік на острові Імброс виявили п'ять круглих будинків із заглибленими підлогами, побудованих з використанням очерету та глини. За словами професора доктора Бурчіна Ердогу, це був перший випадок виявлення такої архітектури на острові, пише Arkeonews.

Вчений зазначив: "Ми вперше виявили архітектуру найдавніших сільськогосподарських громад на Егейських островах". Ці знахідки ставлять Угурлу в один ряд з Кноссосом на Криті як одне з найдавніших відомих сільськогосподарських поселень у регіоні.

Будинки, виявлені під час останніх розкопок, датуються приблизно 6800 роками до н. е. і є першим прямим свідченням сільськогосподарського життя на островах. До цих розкопок вчені не мали архітектурних доказів того, як перші поселенці в Егейському морі будували постійні будинки.

Будинки, виявлені під час останніх розкопок, датуються приблизно 6800 роками до н. е. Фото: AA

Нові докази підтверджують, що ці громади були постійними поселенцями, які вирощували сільськогосподарські культури, розводили тварин і формували ландшафт.

Залишки рослин свідчать про те, що тут вирощували пшеницю, ячмінь і горох, а кістки тварин підтверджують розведення овець, кіз, свиней і великої рогатої худоби. Обсидіан з Мелоса та кремінь з Анатолії та Балкан демонструють, що ці ранні мешканці островів брали участь у широких торгівельних мережах.

До цих розкопок вчені не мали архітектурних доказів того, як перші поселенці в Егейському морі будували постійні будинки Фото: AA

Ці відкриття дозволяють безпосередньо порівняти Угурлу з Кноссосом, який раніше вважався єдиним подібним місцем. Разом вони утворюють два стовпи ранньої сільськогосподарської культури Егейського моря, з'єднуючи материкову Анатолію з ширшим басейном Егейського моря.

Розкриваючи, як найдавніші фермери будували свої будинки та організовували своє життя, знахідки в Угурлу змінюють уявлення про доісторичний період Егейського регіону.

Це місце показує, що сільське господарство, поселення та мережі обміну вже були добре розвинені майже дев'ять тисячоліть тому. У міру продовження робіт археологи очікують, що курган дасть ще більше інформації про те, як зароджувалися та розвивалися ранні острівні суспільства.

