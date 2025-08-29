Неолитический близнец Кносса: первые дома древних поселенцев обнаружили на Имбросе (фото)

Археологи, работающие на острове Имброс в Эгейском море, обнаружили древнейшие постройки, связанные с первыми сельскохозяйственными общинами региона. 9000-летние здания раскрывают то, как первые поселенцы островов организовывали свою жизнь.

Раскопки на кургане Угурлу-Зейтинлик на острове Имброс обнаружили пять круглых домов с углубленными полами, построенных с использованием тростника и глины. По словам профессора доктора Бурчина Эрдогу, это был первый случай обнаружения такой архитектуры на острове, пишет Arkeonews.

Ученый отметил: "Мы впервые обнаружили архитектуру древнейших сельскохозяйственных общин на Эгейских островах". Эти находки ставят Угурлу в один ряд с Кноссосом на Крите как одно из древнейших известных сельскохозяйственных поселений в регионе.

Дома, обнаруженные во время последних раскопок, датируются примерно 6800 годами до н. э. и являются первым прямым свидетельством сельскохозяйственной жизни на островах. До этих раскопок ученые не имели архитектурных доказательств того, как первые поселенцы в Эгейском море строили постоянные дома.

Дома, обнаруженные во время последних раскопок, датируются примерно 6800 годами до н. э. Фото: АА

Новые доказательства подтверждают, что эти общины были постоянными поселенцами, которые выращивали сельскохозяйственные культуры, разводили животных и формировали ландшафт.

Остатки растений свидетельствуют о том, что здесь выращивали пшеницу, ячмень и горох, а кости животных подтверждают разведение овец, коз, свиней и крупного рогатого скота. Обсидиан из Мелоса и кремень из Анатолии и Балкан демонстрируют, что эти ранние жители островов участвовали в широких торговых сетях.

До этих раскопок ученые не имели архитектурных доказательств того, как первые поселенцы в Эгейском море строили постоянные дома Фото: АА

Эти открытия позволяют напрямую сравнить Угурлу с Кноссосом, который ранее считался единственным подобным местом. Вместе они образуют два столпа ранней сельскохозяйственной культуры Эгейского моря, соединяя материковую Анатолию с более широким бассейном Эгейского моря.

Раскрывая, как древнейшие фермеры строили свои дома и организовывали свою жизнь, находки в Угурлу меняют представление о доисторическом периоде Эгейского региона.

Это место показывает, что сельское хозяйство, поселения и сети обмена уже были хорошо развиты почти девять тысячелетий назад. По мере продолжения работ археологи ожидают, что курган даст еще больше информации о том, как зарождались и развивались ранние островные общества.

