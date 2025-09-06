Ученые нашли тайные тоннели в Южной Америке: их создали не люди

В начале XXI века ученые в Южной Америке наткнулись на огромные тоннели, скрытые под землей. Эти подземные ходы озадачили исследователей, поскольку они не были результатом человеческой деятельности или какой-либо известной геологической активности.

Related video

Открытие началось, когда Генрих Франк, профессор геологии, заметил необычное отверстие на склоне холма, проезжая мимо строительной площадки в Бразилии. Заинтересовавшись, он позже вернулся и залез внутрь, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Проход простирался примерно на 4,5 метра, и в его конце исследователь наткнулся на нечто необычайное: гигантские следы когтей, выгравированные на потолке.

"В мире не существует геологических процессов, которые бы образовывали длинные туннели с круглым или эллиптическим сечением, разветвляющиеся, поднимающиеся и опускающиеся, со следами когтей на стенах. Я видел десятки пещер неорганического происхождения, и в этих случаях совершенно очевидно, что роющие животные не участвовали в их создании", — пояснил ученый. Его исследования показали, что такие сооружения могли вырыть только огромные животные.

Доказательства указывали на гигантских ленивцев, которые вымерли и жили примерно 8000-10 000 лет назад. В отличие от современных ленивцев, которые двигаются медленно и весят немного, эти доисторические существа достигали размеров африканского слона и имели силу, чтобы вырыть большие туннели.

Важно

Все фото Млечного Пути ненастоящие: бывшая сотрудница NASA рассказала правду

В регионе Рио-Гранде-до-Сул в Бразилии Фрэнк и его коллеги задокументировали более 1500 таких древних нор. Самая длинная из них простиралась на 600 метров в длину и была достаточно высокой, чтобы человек мог пройти сквозь нее. Вероятно, его вырыли группы ленивцев в течение нескольких поколений.

Исследование 2018 года, в котором было проанализировано 200 окаменелых следов в Юте, показало, что люди и ленивцы тесно взаимодействовали, а доказательства указывают на преследование и охоту.

"Ленивцы были бы грозной добычей. Их сильные руки и острые когти придавали им смертельную силу и явное преимущество в ближнем бою", — отмечают ученые.

Ранее Фокус писал об алжирской Атлантиде — затонувшем городе в Средиземном море, который был важным торговым портом с IV века до н. э. до III века н. э.

А также мы рассказывали о древнем захоронении культуры Пекче. Во время раскопок ученые нашли золотые украшения, керамику, железные изделия и декоративные предметы.