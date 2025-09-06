Стало несподіванкою: археологи знайшли бурштин із хвостом динозавра

Скам'янілосі, збережені у бурштині, є рідкістю, але виявлення хвоста динозавра, застряглого в стародавній смолі, стало для дослідників несподіванкою. Зразок, який спочатку прийняли за рослину, дав вченим можливість дослідити пір'я, кістки та тканини, що збереглися впродовж майже 100 мільйонів років.

Історія почалася в 2015 році, коли палеонтолог Ліда Сінг помітила в М'янмі на продаж полірований шматок бурштину, який виглядав незвично. Вважаючи, що він містить рослинні матеріали, його придбали для Інституту палеонтології Дексу, пише IFLScience.

Пізніше дослідження показало, що в бурштині був збережений пір'ястий хвіст молодого целурозавра, групи тероподних динозаврів, споріднених із сучасними птахами, включаючи такі види, як велоцираптор і тиранозавр.

Команда визначила, що хвіст належав динозавру, а не птаху, оскільки хребці не були злиті в пігостиль, палицеподібну кістку, яка зустрічається у птахів. Натомість хвіст залишався довгим і гнучким, вкритим ніжними пір'ястими структурами.

Аналіз показав, що пір'я, ймовірно, було каштаново-коричневим зверху і блідим знизу, без центрального стрижня, який є у більшості сучасних птахів. Дослідники також виявили сліди заліза з гемоглобіну в тканині, що підкріплює докази збереження м'яких тканин.

Експерти припустили, що тварина могла застрягнути в смолі, ще будучи живою, і не змогла вибратися. Професор Майк Бентон зазначив: "Дивовижно бачити всі деталі хвоста динозавра — кістки, м'ясо, шкіру та пір'я — і уявляти, як він застряг хвостом у смолі, а потім, ймовірно, загинув, бо не зміг вивільнитися".

Подібні помилки в ідентифікації не поодинокі. У 2020 році крихітний череп, який, як вважалося, належав динозавру, пізніше був ідентифікований як череп ящірки, і навіть у музейних колекціях траплялися пропущені зразки, такі як камінь у Лондоні, який через 140 років виявився яйцем динозавра.

Такі випадки демонструють важливість ретельного перегляду скам'янілостей, оскільки найдрібніші деталі можуть змінити наше уявлення про доісторичне минуле Землі.

