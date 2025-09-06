Ніхто не знає, навіщо це зробили: хтось викрав череп Вільяма Шекспіра

Поховання Вільяма Шекспіра продовжує викликати питання про таємниці, що оточують його життя і поховання. Вчені вже давно вивчають його життя, але багато деталей залишаються невизначеними, що викликає постійну цікавість.

Вільям Шекспір залишив заповіт за кілька тижнів до своєї смерті, в якому зазначив, що він "у відмінному здоров'ї та пам'яті, слава Богу". Однак точна причина його смерті досі невідома, пише IFLScience.

Вікарій, який писав через кілька десятиліть, припустив, що Шекспір, Майкл Дрейтон і Бен Джонсон провели ніч за випивкою, після чого Шекспір захворів і помер від лихоманки. Інші припускають, що причиною могла бути така хвороба, як тиф.

Вільям Шекспір залишив заповіт за кілька тижнів до своєї смерті Фото: Public Domain

Відомо, що його поховали через два дні в церкві Святої Трійці в Стратфорді-на-Ейвоні, там само, де він був хрещений. На його надгробку було викарбувано попередження, щоб відлякати грабіжників могил: "Благословенний той, хто пощадить ці камені, і проклятий той, хто порушить мої кістки".

Попри це зловісне повідомлення, сучасні дослідження показують, що попередження залишилося без уваги. У 2016 році археологи зі Стаффордширського університету використали георадар для сканування могили Шекспіра.

Кевін Коллс, який очолював дослідження, повідомив, що "в головному кінці" могили були сліди порушення і "дуже дивна цегляна конструкція", що свідчило про те, що хтось втручався в це місце. Це підкріпило попередні твердження про те, що череп Шекспіра викрали.

Ця історія вперше з'явилася в 1879 році, коли священик Чарльз Джонс Лангстон заявив, що грабіжники могил викрали голову драматурга приблизно століття тому.

Таємниця поглибилася, коли легенди вказали на іншу церкву в Беолі, Вустершир, як можливе місце спочинку черепа Шекспіра. Проте судово-медична експертиза виявила, що череп, який зберігався там, насправді належав жінці віком близько сімдесяти років.

Коллс зазначив, що суперечливі історії гарантують продовження дебатів, зауваживши, що невизначеність навколо могили все ще викликає моторошну реакцію.

