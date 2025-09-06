Їх вбили 2000 років тому: археологи знайшли жертв зловісних ритуалів у Перу

Розкопки на півночі Перу виявили сліди ритуальних вбивств 2000-річної давності. Археологи, що працюють поблизу храму Пуемапе в районі Сан-Педро-Ллок, повідомили про виявлення гробниці, в якій знаходилися останки декількох осіб.

Related video

За словами Генрі Танталеана, професора археології Національного університету Сан-Маркос, всередині споруди було виявлено останки щонайменше 12 осіб, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Тіла були розміщені обличчям вниз, з мотузками на шиї та руками, зв'язаними за спиною, — це незвичайний спосіб поховання для доісторичного періоду Анд", — пояснив вчений.

Аналіз також виявив пошкодження черепа та інші травми, отримані під час смерті. На відміну від типових поховань тієї епохи, у цих могилах не було підношень або особистих речей, що робило їх особливими в традиціях регіону.

Храм Пуемапе побудували представники культури Салінар майже 3000 років тому, але радіовуглецеве датування показало, що поховання датуються періодом між 400 і 200 роками до н. е., коли храм вже не використовувався.

Попри це, храм зберігав ритуальне значення як хуака, або священне місце, де продовжувалися церемонії та обряди вшанування предків. Вчені зараз вивчають останки за допомогою секвенування ДНК та остеологічних методів, щоб визначити, чи були жертви з місцевої громади, чи їх привезли з сусідніх долин.

Додаткові знахідки, включаючи фрагменти кераміки, кістки тварин та сліди рослин, досліджуються, щоб зрозуміти ширші культурні та ритуальні практики, пов'язані з жертвопринесенням.

Важливо

Знайшли у найстарішій сонячній обсерваторії: в Перу виявили ритуальну фігурку воїна (фото)

Експерти з Національного університету Сан-Маркос зазначили, що ці докази є одним з найяскравіших археологічних прикладів масштабних людських жертвоприношень у доколумбовому Перу. Ця знахідка додає важливих знань до вивчення традицій Анд, даючи уявлення про вірування та соціальні структури стародавніх культур цього регіону.

Раніше Фокус писав про те, що вчений підтвердив існування 53 біблійних постатей. Завдяки археологічним знахідкам десятки імен, записаних у тексті, тепер пов'язані з історичними записами, що збереглися на написах, печатках і табличках.

Також ми розповідали про середньовічну майстерню, яку виявили у Німеччині. Судячи з артефактів, які знайшли вчені, там виробляли дитячі іграшки.