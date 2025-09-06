У Німеччині розкопали середньовічну гончарну майстерню: там виготовляли іграшки (фото)

У Німеччині археологи виявили залишки середньовічної гончарної майстерні, де колись виробляли глиняні іграшки. Ця знахідка, що датується початком XIV століття, включає десятки фігурок.

Майстерню знайшли під час будівельних робіт для нової фінансової школи у Фрайбурзі, історичному місті на південному заході поблизу Шварцвальду. Розкопки виявили гончарні печі, фрагменти середньовічної вулиці та понад 40 маленьких глиняних фігурок, пише Arkeonews.

Доктор Бертрам Єніш з Державного управління з охорони культурної спадщини описав це місце як надзвичайно добре збережене, попри пізнішу урбанізацію. Вчений зазначив, що під сучасним сміттям археологи знайшли неушкоджені тротуари початку XIII століття, що дало рідкісну можливість поглянути на перше передмістя Фрайбурга, відоме як Нойбург.

Серед знахідок була Зігельгассе, середньовічна вулиця, яка колись була забудована скромними майстернями та будинками, що дало уявлення про повсякденне життя в місті.

Гончарні печі свідчать про те, що кераміка широко вироблялася для побутового використання Фото: LAD

Гончарні печі є першими задокументованими у Фрайбурзі і свідчать про те, що кераміка широко вироблялася для побутового використання. В одній печі археологи знайшли фрагменти фігурок у вигляді жінок у головних уборах, чоловіків у капелюхах, коней та матерів з дітьми.

Доктор Єніш припустив, що ремісник міг спеціалізуватися на виготовленні іграшок. Керівник розкопок Бенджамін Хамм зазначив, що артефакти демонструють радість дитинства навіть у часи, які часто характеризувалися конфліктами та труднощами.

В одній печі археологи знайшли фрагменти фігурок у вигляді жінок у головних уборах, чоловіків у капелюхах, коней та матерів з дітьми Фото: LAD

Археологічні знахідки з цього місця також розкрили деталі середньовічного містобудування Фрайбурга. Система вулиць, судячи з усього, була прокладена до поділу землі, з виділеними місцями для майстерень і печей, можливо, для зменшення ризику пожеж.

Ця знахідка пов'язує сучасний Фрайбург з його середньовічними коренями не тільки через архітектуру та містобудування, а й через предмети, пов'язані з простими людьми. Глиняні іграшки нагадують, що діти століття тому гралися і мріяли так само, як і сучасні діти.

Поки будівництво триває, робота археологів гарантує, що історії, поховані під містом, залишаться частиною його культурної спадщини.

Також ми розповідали про гробницю римської епохи, виявлену в Албанії. Вчені зазначають, що це було не просто поховання, а щось більше.