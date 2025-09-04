Не просто поховання: археологи знайшли елітну гробницю римської епохи в Албанії (фото)

В історичному регіоні Дібра на півночі Албанії археологи виявили велику гробницю римської епохи. Споруда, датована III–IV століттями н. е., виділялася не тільки своїми розмірами, але й двомовним написом, присвяченим як покійному, так і богу Юпітеру.

Міністр економіки, культури та інновацій Албанії Бленді Гонкша поділився подробицями знахідки, відзначивши її важливість для національної спадщини, пише Arkeonews.

Проєкт "Археологічні дослідження в долині Булкіза" реалізований Інститутом археології за участю місцевих експертів, серед яких Адем Бонгурі та Еріксон Ніколі. Усередині гробниці дослідники виявили ім'я Гелліанос, згадане в написі, яке є першим такого роду, зафіксованим у Дібрі.

Гробниця, розміром приблизно 9 на 6 метрів, включає похоронну камеру висотою 2,4 метра, передпокій і монументальні сходи, прикрашені геометричними візерунками Фото: Blendi Gonxhja

Другий похоронний напис знаходиться в процесі дослідження і може надати додаткову інформацію про суспільство римської епохи в цьому регіоні. Гонкша зазначив, що двомовна присвята проливає світло на культурні та релігійні практики того періоду.

Гробниця, розміром приблизно 9 на 6 метрів, включає похоронну камеру висотою 2,4 метра, передпокій і монументальні сходи, прикрашені геометричними візерунками. Хоча поховання розграбували в давнину, археологи знайшли частину оригінального вмісту: скляні посудини, кістяні гребінці, ножі та фрагменти тканини, витканої золотими нитками.

Другий похоронний напис знаходиться в процесі дослідження і може надати додаткову інформацію про суспільство римської епохи в цьому регіоні Фото: Blendi Gonxhja

Структурні докази свідчать про те, що пам'ятка, ймовірно, виконувала функцію мавзолею, а не простого поховання. Великі камені привезли з віддалених місць, а декоративна штукатурка та ретельна інженерія вказують на високий статус похованої там особи.

Дібра колись була частиною римської провінції Мезія, перехрестя торгових і військових шляхів. Такі знахідки демонструють розвиненість архітектури, похоронних традицій та релігійних вірувань громад північної Албанії в римський період.

Відкриття привернуло увагу в Албанії, і очікується, що це місце може сприяти як культурним дослідженням, так і туризму. У міру просування розкопок експерти сподіваються виявити більше написів і артефактів, які розширять знання про давнє минуле регіону.

