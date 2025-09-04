Не просто захоронение: археологи нашли элитную гробницу римской эпохи в Албании (фото)

В историческом регионе Дибра на севере Албании археологи обнаружили большую гробницу римской эпохи. Сооружение, датированное III-IV веками н. э., выделялось не только своими размерами, но и двуязычной надписью, посвященной как покойному, так и богу Юпитеру.

Министр экономики, культуры и инноваций Албании Бленди Гонкша поделился подробностями находки, отметив ее важность для национального наследия, пишет Arkeonews.

Проект "Археологические исследования в долине Булкиза" реализован Институтом археологии с участием местных экспертов, среди которых Адем Бонгури и Эриксон Николи. Внутри гробницы исследователи обнаружили имя Геллианос, упомянутое в надписи, которое является первым такого рода, зафиксированным в Дибре.

Гробница, размером примерно 9 на 6 метров, включает погребальную камеру высотой 2,4 метра, прихожую и монументальную лестницу, украшенную геометрическими узорами Фото: Blendi Gonxhja

Вторая погребальная надпись находится в процессе исследования и может предоставить дополнительную информацию об обществе римской эпохи в этом регионе. Гонкша отметил, что двуязычное посвящение проливает свет на культурные и религиозные практики того периода.

Гробница, размером примерно 9 на 6 метров, включает погребальную камеру высотой 2,4 метра, прихожую и монументальную лестницу, украшенную геометрическими узорами. Хотя захоронение разграбили в древности, археологи нашли часть оригинального содержимого: стеклянные сосуды, костяные расчески, ножи и фрагменты ткани, сотканной золотыми нитями.

Вторая погребальная надпись находится в процессе исследования и может предоставить дополнительную информацию об обществе римской эпохи в этом регионе Фото: Blendi Gonxhja

Структурные доказательства свидетельствуют о том, что памятник, вероятно, выполнял функцию мавзолея, а не простого захоронения. Большие камни привезли из отдаленных мест, а декоративная штукатурка и тщательная инженерия указывают на высокий статус похороненного там человека.

Дибра когда-то была частью римской провинции Мезия, перекрестка торговых и военных путей. Такие находки демонстрируют развитость архитектуры, погребальных традиций и религиозных верований общин северной Албании в римский период.

Открытие привлекло внимание в Албании, и ожидается, что это место может способствовать как культурным исследованиям, так и туризму. По мере продвижения раскопок эксперты надеются обнаружить больше надписей и артефактов, которые расширят знания о древнем прошлом региона.

