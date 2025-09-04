Йому 2000 років: у Швейцарії розкопали міст римської епохи (фото)

Археологи виявили залишки дерев'яного мосту, вік якого становить близько 2000 років. Ця конструкція надає нові свідчення про те, як Римська імперія організовувала комунікації у своїх північних провінціях.

Related video

За даними Археологічної служби кантону Берн, з колишньої річки Ціль було вилучено понад 300 дубових паль. Дослідження показали, що міст збудували близько 40 року до н. е., а потім кілька разів ремонтували, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що міст слугував сполучною ланкою між кельтськими поселеннями та римською інфраструктурою понад чотири століття. На місці розкопок археологи знайшли інструменти, монети та особисті речі.

Міст слугував сполучною ланкою між кельтськими поселеннями та римською інфраструктурою понад чотири століття Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern, Joel Furrer

До приходу римлян швейцарське плато населяло кельтське плем'я гельветів. Їх поразка від Юлія Цезаря в 58 році до н. е. призвела до посилення римського впливу і, зрештою, до включення в імперію в 15 році до н. е.

Міст відіграв важливу роль у цій трансформації, з'єднуючи дороги, торгові шляхи та військові форпости. Його розташування поблизу римського міста Петінеска посилює його стратегічне значення, оскільки поселення функціонувало як перехрестя між Авентікумом, Августою Раурікою та іншими ключовими місцями в римській Гельвеції.

Серед артефактів, знайдених на дні річки, були підкови, деталі збруї, цвяхи для взуття, сокири, рибальський тризуб і теслярський рубанок з дерева та заліза.

Затоплений ґрунт надзвичайно добре зберіг інструменти, надавши рідкісну можливість ознайомитися з римськими техніками обробки дерева. Ці знахідки зараз проходять консервацію і, як очікується, розширять знання про повсякденну діяльність, ремесла та торгівлю в регіоні.

Важливо

Прибулець зі Стародавнього Єгипту: незвичайний артефакт знайшли у 200-річному похованні (фото)

Знахідка розкриває те, як інфраструктура дозволила Римській імперії зміцнити свій контроль у прикордонних районах. У міру просування досліджень залишки мосту продовжуватимуть проливати світло на те, як Рим формував культурний та економічний ландшафт Швейцарії впродовж століть.

Раніше Фокус писав про залишки древнього поселення, які 5000 років ховалися під болотом у Швеції.

А також ми розповідали, чому древній курган може переписати історію цивілізації.