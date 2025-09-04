5000 років ховалися під болотом: у Швеції знайшли залишки древнього поселення (фото)

Археологи виявили доісторичне поселення у шведському болоті у Герстаберзі, де тисячі років тому цю територію покривало озеро. Знахідка викликає нові питання про те, хто там жив, коли вони оселилися і чому це місце мало важливе значення.

Дослідники з Arkeologerna, що входить до складу Державних історичних музеїв Швеції, повідомили, що знахідкам приблизно 5000 років. Вчені виявили дерев'яні колоди, стовпи та плетені вироби, які, на думку експертів, були частиною доріжки або пішохідного мосту, пише Heritage Daily.

На думку команди, знахідки свідчать про те, що люди будували споруди, щоб дістатися до віддалених районів озера, ймовірно, для збору рослин або риби.

Фото: SHM

"Робота буде задокументована у вигляді фільмів у соціальних мережах, а після завершення проекту дерев'яні споруди та навколишнє середовище будуть відтворені у 3D, щоб ми всі могли здійснити цифрову прогулянку прямо в кам'яний вік", — пояснив представник організації.

Під час розкопок археологи знайшли залишки плетених кошиків, які колись використовувалися для перенесення ягід або риби. Безкисневе болото допомогло зберегти ці крихкі матеріали, а також сліди стародавніх вогнищ і невелику будівлю на стовпах біля берега водойми.

Однією з рослин, пов'язаних з цим місцем, є обліпиха, колючий чагарник з багатими на поживні речовини ягодами. Попередні дослідження показали, що її плоди були основним джерелом їжі для неолітичних мисливців-збирачів як в Європі, так і в Азії.

Археологи ще не підтвердили, яка саме неолітична культура використовувала це місце, хоча можна провести паралелі з сусідніми поселеннями, пов'язаними з культурою піттед-веар.

Це дослідження доповнює наше розуміння того, як доісторичні люди пристосовувалися і використовували природні ресурси для виживання. Такі знання наближають нас до реконструкції повсякденного життя в кам'яному віці та демонструють зв'язок між людьми та їхнім середовищем.

Раніше Фокус писав про алжирську Атлантиду — затонуле місто у Середземному морі, яке було важливим торговим портом з IV століття до н. е. до III століття н. е.

А також ми розповідали про стародавнє поховання культури Пекче. Під час розкопок вчені знайшли золоті прикраси, кераміку, залізні вироби та декоративні предмети.