5000 лет прятались под болотом: в Швеции нашли остатки древнего поселения (фото)

Археологи обнаружили доисторическое поселение в шведском болоте в Герстаберге, где тысячи лет назад эту территорию покрывало озеро. Находка вызывает новые вопросы о том, кто там жил, когда они поселились, и почему это место имело важное значение.

Исследователи из Arkeologerna, входящей в состав Государственных исторических музеев Швеции, сообщили, что находкам примерно 5000 лет. Ученые обнаружили деревянные бревна, столбы и плетеные изделия, которые, по мнению экспертов, были частью дорожки или пешеходного моста, пишет Heritage Daily.

По мнению команды, находки свидетельствуют о том, что люди строили сооружения, чтобы добраться до отдаленных районов озера, вероятно, для сбора растений или рыбы.

Фото: SHM

"Работа будет задокументирована в виде фильмов в социальных сетях, а после завершения проекта деревянные сооружения и окружающая среда будут воспроизведены в 3D, чтобы мы все могли совершить цифровую прогулку прямо в каменный век", — пояснил представитель организации.

Во время раскопок археологи нашли остатки плетеных корзин, которые когда-то использовались для переноски ягод или рыбы. Бескислородное болото помогло сохранить эти хрупкие материалы, а также следы древних костров и небольшую постройку на столбах у берега водоема.

Одним из растений, связанных с этим местом, является облепиха, колючий кустарник с богатыми питательными веществами ягодами. Предыдущие исследования показали, что ее плоды были основным источником пищи для неолитических охотников-собирателей как в Европе, так и в Азии.

Археологи еще не подтвердили, какая именно неолитическая культура использовала это место, хотя можно провести параллели с соседними поселениями, связанными с культурой питтед-веар.

Это исследование дополняет наше понимание того, как доисторические люди приспосабливались и использовали природные ресурсы для выживания. Такие знания приближают нас к реконструкции повседневной жизни в каменном веке и демонстрируют связь между людьми и их средой обитания.

