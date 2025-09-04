Ему 2000 лет: в Швейцарии раскопали мост римской эпохи (фото)

Археологи обнаружили остатки деревянного моста, возраст которого составляет около 2000 лет. Эта конструкция предоставляет новые свидетельства о том, как Римская империя организовывала коммуникации в своих северных провинциях.

По данным Археологической службы кантона Берн, из бывшей реки Циль было изъято более 300 дубовых свай. Исследования показали, что мост построили около 40 года до н. э., а затем несколько раз ремонтировали, пишет Arkeonews.

Исследователи отмечают, что мост служил связующим звеном между кельтскими поселениями и римской инфраструктурой более четырех веков. На месте раскопок археологи нашли инструменты, монеты и личные вещи.

Мост служил связующим звеном между кельтскими поселениями и римской инфраструктурой более четырех веков Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern, Joel Furrer

До прихода римлян швейцарское плато населяло кельтское племя гельветов. Их поражение от Юлия Цезаря в 58 году до н. э. привело к усилению римского влияния и, в конце концов, к включению в империю в 15 году до н. э.

Мост сыграл важную роль в этой трансформации, соединяя дороги, торговые пути и военные форпосты. Его расположение вблизи римского города Петинеска усиливает его стратегическое значение, поскольку поселение функционировало как перекресток между Авентикумом, Августой Раурикой и другими ключевыми местами в римской Гельвеции.

Среди артефактов, найденных на дне реки, были подковы, детали сбруи, гвозди для обуви, топоры, рыбацкий трезубец и плотницкий рубанок из дерева и железа.

Затопленный грунт чрезвычайно хорошо сохранил инструменты, предоставив редкую возможность ознакомиться с римскими техниками обработки дерева. Эти находки сейчас проходят консервацию и, как ожидается, расширят знания о повседневной деятельности, ремеслах и торговле в регионе.

Находка раскрывает то, как инфраструктура позволила Римской империи укрепить свой контроль в приграничных районах. По мере продвижения исследований остатки моста будут продолжать проливать свет на то, как Рим формировал культурный и экономический ландшафт Швейцарии на протяжении веков.

