В Германии раскопали средневековую гончарную мастерскую: там изготавливали игрушки (фото)

В Германии археологи обнаружили остатки средневековой гончарной мастерской, где когда-то производили глиняные игрушки. Эта находка, датируемая началом XIV века, включает десятки фигурок.

Мастерскую нашли во время строительных работ для новой финансовой школы во Фрайбурге, историческом городе на юго-западе вблизи Шварцвальда. Раскопки обнаружили гончарные печи, фрагменты средневековой улицы и более 40 маленьких глиняных фигурок, пишет Arkeonews.

Доктор Бертрам Ениш из Государственного управления по охране культурного наследия описал это место как чрезвычайно хорошо сохранившееся, несмотря на более позднюю урбанизацию. Ученый отметил, что под современным мусором археологи нашли неповрежденные тротуары начала XIII века, что дало редкую возможность взглянуть на первый пригород Фрайбурга, известный как Нойбург.

Среди находок была Зигельгассе, средневековая улица, которая когда-то была застроена скромными мастерскими и домами, что дало представление о повседневной жизни в городе.

Гончарные печи свидетельствуют о том, что керамика широко производилась для бытового использования Фото: LAD

Гончарные печи являются первыми задокументированными во Фрайбурге и свидетельствуют о том, что керамика широко производилась для бытового использования. В одной печи археологи нашли фрагменты фигурок в виде женщин в головных уборах, мужчин в шляпах, лошадей и матерей с детьми.

Доктор Ениш предположил, что ремесленник мог специализироваться на изготовлении игрушек. Руководитель раскопок Бенджамин Хамм отметил, что артефакты демонстрируют радость детства даже во времена, которые часто характеризовались конфликтами и трудностями.

В одной печи археологи нашли фрагменты фигурок в виде женщин в головных уборах, мужчин в шляпах, лошадей и матерей с детьми Фото: LAD

Археологические находки с этого места также раскрыли детали средневекового градостроительства Фрайбурга. Система улиц, судя по всему, была проложена до разделения земли, с выделенными местами для мастерских и печей, возможно, для уменьшения риска пожаров.

Эта находка связывает современный Фрайбург с его средневековыми корнями не только через архитектуру и градостроительство, но и через предметы, связанные с простыми людьми. Глиняные игрушки напоминают, что дети столетия назад играли и мечтали так же, как и современные дети.

Пока строительство продолжается, работа археологов гарантирует, что истории, похороненные под городом, останутся частью его культурного наследия.

