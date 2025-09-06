Их убили 2000 лет назад: археологи нашли жертв зловещих ритуалов в Перу

Раскопки на севере Перу обнаружили следы ритуальных убийств 2000-летней давности. Археологи, работающие вблизи храма Пуэмапе в районе Сан-Педро-Ллок, сообщили об обнаружении гробницы, в которой находились останки нескольких человек.

По словам Генри Танталеана, профессора археологии Национального университета Сан-Маркос, внутри сооружения были обнаружены останки по меньшей мере 12 человек, пишет Heritage Daily.

"Тела были размещены лицом вниз, с веревками на шее и руками, связанными за спиной, — это необычный способ захоронения для доисторического периода Анд", — пояснил ученый.

Анализ также выявил повреждения черепа и другие травмы, полученные во время смерти. В отличие от типичных захоронений той эпохи, в этих могилах не было подношений или личных вещей, что делало их особенными в традициях региона.

Храм Пуэмапе построили представители культуры Салинар почти 3000 лет назад, но радиоуглеродное датирование показало, что захоронения датируются периодом между 400 и 200 годами до н. э., когда храм уже не использовался.

Несмотря на это, храм сохранял ритуальное значение как хуака, или священное место, где продолжались церемонии и обряды почитания предков. Ученые сейчас изучают останки с помощью секвенирования ДНК и остеологических методов, чтобы определить, были ли жертвы из местной общины или их привезли из соседних долин.

Дополнительные находки, включая фрагменты керамики, кости животных и следы растений, исследуются, чтобы понять более широкие культурные и ритуальные практики, связанные с жертвоприношением.

Эксперты из Национального университета Сан-Маркос отметили, что эти доказательства являются одним из самых ярких археологических примеров масштабных человеческих жертвоприношений в доколумбовом Перу. Эта находка добавляет важных знаний к изучению традиций Анд, давая представление о верованиях и социальных структурах древних культур этого региона.

