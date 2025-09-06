Никто не знает, зачем это сделали: кто-то похитил череп Уильяма Шекспира

Захоронение Уильяма Шекспира продолжает вызывать вопросы о тайнах, окружающих его жизнь и захоронение. Ученые уже давно изучают его жизнь, но многие детали остаются неопределенными, что вызывает постоянное любопытство.

Уильям Шекспир оставил завещание за несколько недель до своей смерти, в котором отметил, что он "в отличном здоровье и памяти, слава Богу". Однако точная причина его смерти до сих пор неизвестна, пишет IFLScience.

Викарий, который писал спустя несколько десятилетий, предположил, что Шекспир, Майкл Дрейтон и Бен Джонсон провели ночь за выпивкой, после чего Шекспир заболел и умер от лихорадки. Другие предполагают, что причиной могла быть такая болезнь, как тиф.

Уильям Шекспир оставил завещание за несколько недель до своей смерти Фото: Public Domain

Известно, что его похоронили через два дня в церкви Святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне, там же, где он был крещен. На его надгробии было выгравировано предупреждение, чтобы отпугнуть грабителей могил: "Благословен тот, кто пощадит эти камни, и проклят тот, кто нарушит мои кости".

Несмотря на это зловещее сообщение, современные исследования показывают, что предупреждение осталось без внимания. В 2016 году археологи из Стаффордширского университета использовали георадар для сканирования могилы Шекспира.

Кевин Коллс, возглавлявший исследование, сообщил, что "в главном конце" могилы были следы нарушения и "очень странная кирпичная конструкция", что свидетельствовало о том, что кто-то вмешивался в это место. Это подкрепило предыдущие утверждения о том, что череп Шекспира похитили.

Эта история впервые появилась в 1879 году, когда священник Чарльз Джонс Лангстон заявил, что грабители могил похитили голову драматурга примерно столетие назад.

Тайна углубилась, когда легенды указали на другую церковь в Беоле, Вустершир, как возможное место упокоения черепа Шекспира. Однако судебно-медицинская экспертиза обнаружила, что череп, который хранился там, на самом деле принадлежал женщине в возрасте около семидесяти лет.

Коллс отметил, что противоречивые истории гарантируют продолжение дебатов, заметив, что неопределенность вокруг могилы все еще вызывает жуткую реакцию.

