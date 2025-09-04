Задержали преступников: турецкие правоохранители спасли древние мозаики (фото)

В провинции Газиантеп правоохранители изъяли две древние мозаики и задержали трех человек, подозреваемых в попытке продать артефакты незаконным путем. Мозаики, которые, как считается, датируются римской эпохой, немедленно передали под охрану культурных органов.

По словам представителей властей, расследование началось после того, как разведка указала на возможную попытку контрабанды. Правоохранители остановили автомобиль и обнаружили в нем скрытые мозаики, пишет Arkeonews.

Подозреваемые остаются под стражей, а предметы переданы в Управление музеев Газиантепа. Власти подтвердили, что артефакты имеют значительную культурную и историческую ценность.

Фото: DHA

На мозаиках изображены сцены из морской мифологии. На одной прямоугольной мозаике изображена коронованная женская фигура, возможно, морская богиня, такая как Фетида или Тетида, окруженная слугами, похожими на тритонов или нереид.

Греческие надписи могут предоставить дополнительные подсказки относительно идентичности этих фигур. Вторая, круглая мозаика изображает обнаженные фигуры и морских существ, что отражает темы, распространенные в римском искусстве.

Вместе эти работы представляют яркую картину мифологической морской жизни, которая ждет дальнейшего научного исследования.

Сам город Газиантеп известен во всем мире своим мозаичным наследием, в частности Музеем мозаики Зеугма, который хранит тысячи квадратных метров римских и позднеантичных мозаик.

Самый известный экспонат музея, мозаику "Цыганская девушка", сравнивают с "Моной Лизой" по ее волшебным глазам и загадочной символике. Контрабандные фрагменты произведения были возвращены из Соединенных Штатов в 2018 году, и мозаика пережила разрушительное землетрясение 2023 года без повреждений.

Турецкое законодательство предусматривает суровые наказания за незаконные раскопки или торговлю антиквариатом, включая длительные сроки заключения и штрафы для правонарушителей. Конфискованные культурные ценности навсегда передаются в государственные музеи, что обеспечивает их сохранность.

Представители власти отмечают, что каждая успешная операция не только предотвращает потерю наследия, но и способствует развитию научных исследований и культурного туризма.

