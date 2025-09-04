Затримали злочинців: турецькі правоохоронці врятували древні мозаїки (фото)

У провінції Газіантеп правоохоронці вилучили дві стародавні мозаїки та затримали трьох осіб, підозрюваних у спробі продати артефакти незаконним шляхом. Мозаїки, які, як вважається, датуються римською епохою, негайно передали під охорону культурних органів.

За словами представників влади, розслідування розпочалося після того, як розвідка вказала на можливу спробу контрабанди. Правоохоронці зупинили автомобіль і виявили в ньому приховані мозаїки, пише Arkeonews.

Підозрювані залишаються під вартою, а предмети передано до Управління музеїв Газіантепа. Влада підтвердила, що артефакти мають значну культурну та історичну цінність.

На мозаїках зображені сцени з морської міфології. На одній прямокутній мозаїці зображена коронована жіноча фігура, можливо, морська богиня, така як Фетіда або Тетида, оточена слугами, схожими на тритонів або нереїд.

Грецькі написи можуть надати додаткові підказки щодо ідентичності цих фігур. Друга, кругла мозаїка зображує оголені фігури та морських істот, що відображає теми, поширені в римському мистецтві.

Разом ці роботи представляють яскраву картину міфологічного морського життя, яка чекає на подальше наукове дослідження.

Саме місто Газіантеп відоме у всьому світі своєю мозаїчною спадщиною, зокрема Музеєм мозаїки Зеугма, який зберігає тисячі квадратних метрів римських та пізньоантичних мозаїк.

Найвідоміший експонат музею, мозаїку "Циганська дівчина", порівнюють з "Моною Лізою" за її чарівними очима та загадковою символікою. Контрабандні фрагменти твору були повернуті зі Сполучених Штатів у 2018 році, і мозаїка пережила руйнівний землетрус 2023 року без пошкоджень.

Турецьке законодавство передбачає суворі покарання за незаконні розкопки або торгівлю антикваріатом, включаючи тривалі терміни ув'язнення та штрафи для правопорушників. Конфісковані культурні цінності назавжди передаються до державних музеїв, що забезпечує їх збереження.

Представники влади наголошують, що кожна успішна операція не тільки запобігає втраті спадщини, але й сприяє розвитку наукових досліджень та культурного туризму.

