Стало неожиданностью: археологи нашли янтарь с хвостом динозавра

Окаменелости, сохраненные в янтаре, являются редкостью, но обнаружение хвоста динозавра, застрявшего в древней смоле, стало для исследователей неожиданностью. Образец, который сначала приняли за растение, дал ученым возможность исследовать перья, кости и ткани, сохранившиеся на протяжении почти 100 миллионов лет.

Related video

История началась в 2015 году, когда палеонтолог Лида Синг заметила в Мьянме на продажу полированный кусок янтаря, который выглядел необычно. Полагая, что он содержит растительные материалы, его приобрели для Института палеонтологии Декса, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Позже исследование показало, что в янтаре был сохранен перьевой хвост молодого целурозавра, группы тероподных динозавров, родственных современным птицам, включая такие виды, как велоцираптор и тираннозавр.

Фото: Chung-tat Cheung and Yi Liu

Команда определила, что хвост принадлежал динозавру, а не птице, поскольку позвонки не были слиты в пигостиль, палочковидную кость, которая встречается у птиц. Вместо этого хвост оставался длинным и гибким, покрытым нежными перьевыми структурами.

Анализ показал, что перья, вероятно, были каштаново-коричневыми сверху и бледными снизу, без центрального стержня, который есть у большинства современных птиц. Исследователи также обнаружили следы железа из гемоглобина в ткани, что подкрепляет доказательства сохранения мягких тканей.

Эксперты предположили, что животное могло застрять в смоле, еще будучи живым, и не смогло выбраться. Профессор Майк Бентон отметил: "Удивительно видеть все детали хвоста динозавра — кости, мясо, кожу и перья — и представлять, как он застрял хвостом в смоле, а затем, вероятно, погиб, потому что не смог высвободиться".

Подобные ошибки в идентификации не единичны. В 2020 году крошечный череп, который, как считалось, принадлежал динозавру, позже был идентифицирован как череп ящерицы, и даже в музейных коллекциях попадались пропущенные образцы, такие как камень в Лондоне, который через 140 лет оказался яйцом динозавра.

Важно

Для зрелища и шоу: в Сербии нашли жертву гладиаторских боев

Такие случаи демонстрируют важность тщательного просмотра окаменелостей, поскольку мельчайшие детали могут изменить наше представление о доисторическом прошлом Земли.

Ранее Фокус писал о том, что кто-то похитил череп Уильяма Шекспира. Ученые не знают когда это произошло.

Также мы рассказывали о неожиданной новости от бывшей работницы NASA. Оказалось, что фото Млечного Пути ненастоящие.