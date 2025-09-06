Для зрелища и шоу: в Сербии нашли жертву гладиаторских боев

Археологи обнаружили останки медведя вблизи римского амфитеатра в Сербии, которые свидетельствуют о том, что он находился в неволе много лет, прежде чем погиб около 1700 лет назад. Исследование раскрывает, как животных использовали в публичных представлениях в Римской империи.

Related video

Неманья Маркович, старший научный сотрудник Института археологии в Белграде, и его команда проанализировали череп бурого медведя (Ursus arctos), найденный в 2016 году вблизи амфитеатра в Виминациуме, римском пограничном поселении, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Мы не можем с уверенностью сказать, погиб ли медведь непосредственно на арене, но доказательства свидетельствуют о том, что травма произошла во время зрелищ, а последующая инфекция, вероятно, в значительной степени способствовала его смерти", — сказал Маркович. Амфитеатр, построенный во II веке н. э., мог вместить около 7000 человек.

Анализ выявил серьезную травму. Большое повреждение на передней части черепа медведя имело признаки заживления в сочетании с инфекцией, что указывает на то, что животное некоторое время страдало перед смертью. Исследователи предположили, что рану мог нанести гладиатор вооруженный копьем.

Дальнейшее исследование показало, что челюсти медведя имели инфекции, а его клыки были аномально изношены — состояние, связанное с тем, что животные в неволе грызут решетку клетки. Анализ древней ДНК подтвердил, что медведь был самцом и на момент смерти ему было около шести лет. Углеродное датирование костей с этого места указало на период между 240 и 350 годами н. э., когда в Виминациуме регулярно проводились гладиаторские состязания.

Медведи на римских аренах могли сражаться с охотниками, другими животными или даже осужденными заключенными, а иногда их тренировали для постановки спектаклей. Маркович отметил: "Этот медведь, вероятно, находился в неволе не несколько недель, а много лет", что свидетельствует о том, что он мог участвовать во многих спектаклях до своей смерти.

Важно

Ему 2000 лет: в Швейцарии раскопали мост римской эпохи (фото)

Это исследование является первым прямым остеологическим доказательством использования бурых медведей в гладиаторских играх и иллюстрирует жестокое обращение с животными в Римской империи.

Ранее Фокус писал об элитной гробнице римской эпохи, которую нашли в Албании.

А также мы рассказывали о раскопках старейшей солнечной обсерватории. Археологи обнаружили уникальные артефакты.