Для видовища і шоу: в Сербії знайшли жертву гладіаторських боїв

Археологи виявили останки ведмедя поблизу римського амфітеатру в Сербії, які свідчать про те, що він перебував в неволі багато років, перш ніж загинув близько 1700 років тому. Дослідження розкриває, як тварин використовували в публічних виставах у Римській імперії.

Неманья Маркович, старший науковий співробітник Інституту археології в Белграді, та його команда проаналізували череп бурого ведмедя (Ursus arctos), знайдений у 2016 році поблизу амфітеатру у Вімінаціумі, римському прикордонному поселенні, пише Live Science.

"Ми не можемо з упевненістю сказати, чи ведмідь загинув безпосередньо на арені, але докази свідчать про те, що травма сталася під час видовищ, а подальша інфекція, ймовірно, значною мірою сприяла його смерті", — сказав Маркович. Амфітеатр, побудований у II столітті н. е., міг вмістити близько 7000 людей.

Аналіз виявив серйозну травму. Велике ушкодження на передній частині черепа ведмедя мало ознаки загоєння в поєднанні з інфекцією, що вказує на те, що тварина деякий час страждала перед смертю. Дослідники припустили, що рану міг завдати гладіатор озброєний списом.

Подальше дослідження показало, що щелепи ведмедя мали інфекції, а його ікла були аномально зношені — стан, пов'язаний з тим, що тварини в неволі гризуть грати клітки. Аналіз стародавньої ДНК підтвердив, що ведмідь був самцем і на момент смерті йому було близько шести років. Вуглецеве датування кісток з цього місця вказало на період між 240 і 350 роками н. е., коли у Вімінаціумі регулярно проводилися гладіаторські змагання.

Ведмеді на римських аренах могли битися з мисливцями, іншими тваринами або навіть засудженими в'язнями, а іноді їх тренували для постановки вистав. Маркович зазначив: "Цей ведмідь, ймовірно, перебував у неволі не кілька тижнів, а багато років", що свідчить про те, що він міг брати участь у багатьох виставах до своєї смерті.

Це дослідження є першим прямим остеологічним доказом використання бурих ведмедів у гладіаторських іграх і ілюструє жорстоке поводження з тваринами в Римській імперії.

