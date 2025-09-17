Древніша за сільське господарство: навіщо створили першу у світі кераміку (фото)

Глиняні посудини з'явилися задовго до того, як люди почали вирощувати сільськогосподарські культури. Це відкриття ставить під сумнів давнє переконання, що посуд для приготування їжі та сільське господарство розвивалися паралельно.

Археологічні знахідки свідчать про те, що кераміка використовувалася в суворих кліматичних умовах останнього льодовикового максимуму, коли величезні льодовикові щити покривали більшу частину суші, а до появи землеробства залишалося ще тисячі років, пише IFLScience.

У 2012 році археологи під керівництвом Офера Бар-Йосефа та його колег описали керамічні фрагменти, виявлені в печері Сяньрендун в Китаї.

"Радіовуглецевий вік археологічних знахідок найдавніших черепків становить від 20 000 до 19 000 календарних років до наших днів, що на 2000–3000 років старше за інші керамічні вироби, знайдені в Східній Азії та інших регіонах", — пишуть автори.

Учені зазначають, що ці посудини виготовили кочівники, які полювали та збирали плоди під час пізнього льодовикового максимуму, і, ймовірно, використовувалися як кухонне начиння. Дослідження дійшло висновку, що кераміка використовувалася щонайменше за 10 000 років до появи землеробства.

Кераміка була не єдиною ознакою винахідливості ранніх людей. Дослідження показують, що близько 1,8 мільйона років тому гомініди в ущелині Олдувай, можливо, використовували гідротермальні джерела для приготування їжі, перш ніж освоїли вогонь.

В іншому випадку дослідження показало, що неолітичні люди в Туреччині експериментували з металообробкою приблизно на 3000 років раніше, ніж вважалося раніше. Наскальне мистецтво також часто виконувало функцію посібників з виживання, допомагаючи громадам виживати в деяких з найсуворіших ландшафтів світу.

Пізніші дослідження дали уявлення про те, що насправді готували в цих ранніх посудинах. Аналіз японської кераміки дзьомон, виготовленої 11 800–15 000 років тому, виявив сліди рибних решток у обвуглених відкладах. Інші докази вказували на те, що в подібних горщиках готували молюсків, таких як молюски та равлики.

Археолог Чжіцзюнь Чжао зазначив, що це збігається з фрагментами мушель, знайденими поблизу деяких найдавніших зразків. Вчені також припустили інші можливі способи використання, такі як варіння кісток тварин для отримання жиру або навіть бродіння напоїв.

Відкриття того, що кераміка з'явилася на тисячоліття раніше за сільське господарство, змінює наше розуміння стратегій виживання в давнину.

Ці інновації дали можливість ефективніше обробляти їжу, витримувати екологічні виклики і, можливо, навіть закласти основи для соціальних і культурних практик, які сформували майбутні людські суспільства.

