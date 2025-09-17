Знайшли духів вогню: у Туреччині археологи розкопали рідкісні артефакти (фото)

В одному з найбільших поселень бронзової доби археологи виявили 4500-річні ідоли у формі людей. Ці артефакти надають нові свідчення про те, як жили ранні спільноти та у що вони вірили.

Розкопки в Тавшанлі-Гьоюк у провінції Кютаґ'я, про які повідомив міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой, виявили мармурові, кістяні та теракотові ідоли, що датуються приблизно 2500 роком до н. е., пише Arkeonews.

Ерсой зазначив: "У Тавшанлі-Гьоюк виявили артефакти, яким 4500 років. Ідоли та кераміка дають унікальні підказки про релігійні ритуали, культурне життя та економічну діяльність Анатолії бронзової доби".

Фото: Ministry of Culture and Tourism on Minister Mehmet Nuri Ersoy

Це місце давно визнане ключовим поселенням, що з'єднувало Анатолію з торговими шляхами, які простягалися до Егейського моря, а знахідки цього сезону вирізняються своєю символічною та культурною цінністю.

Найбільш примітною знахідкою стала група з семи ідолів у формі людей, ретельно розміщених навколо вогнища. Для стародавніх суспільств вогнище символізувало тепло, їжу та божественний захист, часто слугуючи центром церемоній та жертвоприношень.

Експерти вважають, що навмисне розташування ідолів свідчить про те, що вони, ймовірно, символізували предків, духів або божеств, пов'язаних з вогняними ритуалами.

Хоча фігурки є поширеними в доісторичному контексті, знахідка декількох фігурок, пов'язаних з вогнищем, є незвичайною і надає прямі докази ритуальних практик, інтегрованих у повсякденне життя.

Археологи також виявили незакінчені керамічні посудини, які проливають світло на місцеве ремесло. Ці незавершені предмети демонструють, як формували та випалювали сиру глину, даючи уявлення про методи виробництва бронзової доби.

Міністерство культури і туризму підтвердило, що розкопки триватимуть до середини грудня, і очікується, що подальші відкриття розкриють більше про планування поселення та культурні зв'язки.

Для дослідників кожен артефакт сприяє детальнішому розумінню того, як розвивалися рання урбанізація та системи вірувань в Анатолії.

