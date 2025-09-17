Нашли духов огня: в Турции археологи раскопали редкие артефакты (фото)

В одном из крупнейших поселений бронзового века археологи обнаружили 4500-летние идолы в форме людей. Эти артефакты предоставляют новые свидетельства о том, как жили ранние сообщества и во что они верили.

Раскопки в Тавшанли-Гёюк в провинции Кютагья, о которых сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, обнаружили мраморные, костяные и терракотовые идолы, датируемые примерно 2500 годом до н. э., пишет Arkeonews.

Эрсой отметил: "В Тавшанли-Гьоюк обнаружили артефакты, которым 4500 лет. Идолы и керамика дают уникальные подсказки о религиозных ритуалах, культурной жизни и экономической деятельности Анатолии бронзового века".

Это место давно признано ключевым поселением, которое соединяло Анатолию с торговыми путями, которые простирались к Эгейскому морю, а находки этого сезона отличаются своей символической и культурной ценностью.

Наиболее примечательной находкой стала группа из семи идолов в форме людей, тщательно размещенных вокруг очага. Для древних обществ очаг символизировал тепло, пищу и божественную защиту, часто служа центром церемоний и жертвоприношений.

Эксперты считают, что намеренное расположение идолов свидетельствует о том, что они, вероятно, символизировали предков, духов или божеств, связанных с огненными ритуалами.

Хотя фигурки являются распространенными в доисторическом контексте, находка нескольких фигурок, связанных с очагом, является необычной и предоставляет прямые доказательства ритуальных практик, интегрированных в повседневную жизнь.

Археологи также обнаружили незаконченные керамические сосуды, которые проливают свет на местное ремесло. Эти незавершенные предметы демонстрируют, как формировали и обжигали сырую глину, давая представление о методах производства бронзового века.

Министерство культуры и туризма подтвердило, что раскопки будут продолжаться до середины декабря, и ожидается, что дальнейшие открытия раскроют больше о планировании поселения и культурных связях.

Для исследователей каждый артефакт способствует более детальному пониманию того, как развивались ранняя урбанизация и системы верований в Анатолии.

