Сабля из другого мира: в Венгрии нашли нетипичное аварское захоронение (фото)

В Венгрии, вблизи города Секешфехервар, археологи нашли саблю аварского периода. Артефакт обнаружили во время раскопок, направленных на изучение средневековых кладбищ.

Исследователи использовали спутниковые снимки для определения мест, которые иначе остались бы скрытыми под сельскохозяйственными угодьями. Эта находка дает новое представление о погребальных обычаях раннесредневековой Центральной Европы, пишет Arkeonews.

Раскопки проводились в рамках проекта "Кладбища из космоса", который является совместным мероприятием Венгерского национального музея и Музея короля Стефана.

Археолог Фригеш Сучи и его команда исследовали приграничную территорию между Секешфехерваром и Абой, где спутниковые снимки обнаружили следы, указывающие на большие захоронения.

Фото: Szent István Király Múzeum

Ученые обнаружили две могилы среднеаварского периода, датируемые VII-VIII веками. 25 августа, когда работа близилась к завершению, команда обнаружила очертания сабли — оружия, которое редко ассоциируется с аварскими захоронениями в этом регионе. Последний подобный случай в этом районе был задокументирован в 1979 году археологом Дьюлой Фюлепом.

В большинстве могил этого периода археологи обычно находят копья, луки и другое оружие, но сабля указывает на лицо высшего ранга. Кроме оружия, в могиле также были позолоченные бронзовые украшения для волос и бронзовая пряжка для пояса, что подтверждает предположение о высоком статусе покойного в своей общине.

Извлечение сабли требовало особой осторожности, поскольку лезвие было хрупким после столетий пребывания под землей. Для обеспечения безопасной транспортировки плотник Ласло Текер создал специальную деревянную раму, чтобы почва вокруг меча осталась нетронутой.

Позже специалисты стабилизируют и законсервируют артефакт в лаборатории, защитив его от химического повреждения, вызванного современным сельским хозяйством. Этот процесс консервации является чрезвычайно важным для предотвращения полной потери оружия.

Сючи отметил, что с помощью спутниковой фотографии было обнаружено еще около 80 дополнительных мест в уезде Феер, которые остаются неисследованными. Даже частичные раскопки могут подтвердить их связь с аварами.

Историк Дьердь Сабадош отметил, что концентрация кладбищ в этом регионе доказывает его важность более 1400 лет назад, что делает его центром для понимания раннесредневековой Венгрии.

Авары, кочевой народ центральноазиатского происхождения, поселились в Карпатском бассейне в конце VI века и создали каганат, который просуществовал до IX века.

Недавно обнаруженная сабля не только дополняет археологические находки Венгрии, но и показывает, как спутниковые технологии меняют способ изучения древней истории.

Эта находка выделяется как редкий пример могилы элитного воина, дающий представление о военных традициях и социальном устройстве аварского народа более тысячелетия назад.

