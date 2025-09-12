Действительно редкое открытие: археологи нашли стеллу с полным текстом Канопусского декрета (фото)

Археологи объявили об открытии полной версии Канопусского декрета, написанного иероглифами, в Телль-эль-Фараине в египетской провинции Шаркия. Это первая находка такого рода за последние 150 лет.

Related video

По данным Высшего совета древностей Египта, стелу из песчаника обнаружили во время раскопок в Телль-эль-Фараине. Эксперты отметили, что артефакт представляет новую версию Канопусского декрета, изданного во времена фараона Птолемея III в 238 году до н. э., пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В отличие от ранее известных трехъязычных копий, сочетающих иероглифы, демотический шрифт и греческий язык, эта стела является уникальной, поскольку полностью высечена иероглифами.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Министр туризма и древностей Шериф Фатхи высоко оценил находку, а генеральный секретарь Совета доктор Мохамед Исмаил Халед назвал ее "чрезвычайным дополнением", которое способствует лучшему пониманию царских текстов Птолемеев.

Стела, вытесанная из песчаника, имеет высоту 127,5 см, ширину 83 см и толщину около 48 см. Ее дизайн включает крылатый солнечный диск, окруженный кобрами, носящими короны Верхнего и Нижнего Египта. Надпись содержит 30 строк иероглифов, высеченных в углубленном рельефе.

Специалисты объяснили, что этот сплошной одноязычный текст предоставляет редкую возможность изучить грамматику и лексику позднеегипетского языка без вмешательства параллельных переводов.

Сам Канопусский декрет был издан синодом священников в городе Канопус в честь Птолемея III, королевы Береники и их дочери. В нем отмечались пожертвования королевской семьи храмам, введение ими нового священнического звания, снижение налогов в годы плохого разлива Нила и введение системы високосных лет за столетие до того, как Рим принял ее в юлианском календаре.

Декрет также установил праздник, связанный с появлением Сириуса, и предоставил божественный статус дочери фараона Беренике. Предыдущие версии предписывали, чтобы декрет был выгравирован различными шрифтами и распространен по всему Египту, но этот пример, выгравированный только иероглифами, демонстрирует местные различия в исполнении.

Историки считают Канопусский указ чрезвычайно важным, поскольку он способствовал современной расшифровке иероглифов. Фрагментарная копия, найденная в Танисе в 1866 году, содержала больше знаков, чем Розеттский камень, что помогло ученым, таким как Карл Рихард Лепсиус, продвинуть вперед исследования египетской письменности. Новая стела из Телль-эль-Фараин еще больше обогащает это наследие, предоставляя четкий и полный текст.

Телль-эль-Фараин, известный в древности как Имет, был крупным городским центром во времена Среднего царства. Археологические работы обнаружили птолемеевские храмы и резиденции, включая святилище богини кобры Ваджет, защитницы Нижнего Египта.

Важно

Ни птица, ни человек: в Турции археологи раскопали странный артефакт (фото)

Это открытие способствует изучению египетской религии, королевских декретов и языка, а также проливает свет на взаимодействие между греческими и египетскими традициями в период Птолемеев.

Ранее Фокус писал о римском мосте, который недавно нашли в Швейцарии. Кроме самого сооружения, ученые обнаружили различные артефакты.

Также мы рассказывали о гробнице римской эпохи, обнаруженной в Албании. Ученые отмечают, что это было не просто захоронение, а нечто большее.