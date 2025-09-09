Ни птица, ни человек: в Турции археологи раскопали странный артефакт (фото)

Археологи нашли 3500-летнюю печать с изображением существа с телом человека и головой орла. Эта находка вызывает вопросы о том, кто ее использовал и зачем ее создали.

Доцент Гонка Дардениз Арикан из Стамбульского университета, которая руководит раскопками в Карахоюке в Конье, объяснила, что артефакт имеет сильное символическое значение, пишет Arkeonews.

В интервью информационному агентству Demirören ученая отметила: "В этом сезоне мы обнаружили печать с изображением одноголового орла с человеческим телом. Это одна из важнейших находок этого года, которая дает нам более глубокое представление о духовной и культурной жизни того периода".

Фото: DHA

Кроме печати, команда обнаружила следы захоронений младенцев в жилых помещениях, обрядов кремации взрослых и признаки ритуальных мест, что свидетельствует о тесной связи духовных верований с повседневными обычаями.

"Люди хоронили своих младенцев в комнатах, которыми пользовались ежедневно. Мы считаем, что это было тесно связано с их религиозными верованиями", — пояснила Арикан. Эту мысль подтверждают также алтари, символические предметы и погребальные дары.

Другой неожиданный результат был связан с остатками пищи: в сосудах были найдены пресноводные виды из местных озер и рек, а также морские виды, такие как кальмары, которые, вероятно, были привезены с побережья Средиземного моря.

Наряду с морепродуктами были обнаружены останки оленя, гиен, кроликов, лани и медведей. Это указывает на широкие торговые связи и более разнообразное питание, чем можно было бы ожидать в Конье, которая не имела выхода к морю.

Сама печать с головой орла иллюстрирует, как люди того периода выражали свою идентичность и веру. Арикан отметила, что печати выполняли функцию личных знаков, символизируя как право собственности, так и веру.

Карахоюк сейчас считается ключевым поселением бронзового века, в котором религия, экономика и культура были тесно связаны.

