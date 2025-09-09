Нетипичное здание: в Турции ученые нашли 9500-летнее сооружение (фото)

Археологи обнаружили 9500-летнее общественное здание с характерным полом, окрашенным в красный цвет в Чайоню-Тепесе. Это открытие показывает, когда, где и почему ранние общества начали создавать пространства, предназначенные для совместного использования.

Во время раскопок Чайоню-Тепеси в городе Диярбакыр ученые нашли здание площадью около 900 квадратных метров. Это сооружение, датируемое 7600-7500 годами до н. э., вероятно, использовалось для проведения собраний или ритуалов, пишет Arkeonews.

"Это сооружение отличается от частных жилых домов. Она представляет собой пространство, общее для всей общины, что делает ее одним из самых ценных открытий в Чайоню", — отметил руководитель исследований доцент Саваш Сариалтун из университета Чанаккале Онсекиз Март.

Фото: АА

Результаты исследований показали, что здание использовалось в течение 150-200 лет, а его пол перекрашивался по меньшей мере четыре раза. Яркий пигмент вероятно получили из природной охры или богатой железом глины из соседних гор.

Расположение этого места вблизи известного здания Терраццо, сооружения с мозаичным полом, свидетельствует о том, что Чайоню имел несколько монументальных пространств, которые использовались для социальных и церемониальных целей.

Чайоню-Тепеси, одно из древнейших сельскохозяйственных поселений в Верхней Месопотамии, уже давно является центром исследований неолитической революции. Раскопки, проводимые с 1964 года, выявили такие достижения, как выращивание зерновых культур, одомашнивание животных и даже ранние методы обработки меди.

Этот объект, который рассматривается как кандидат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжает предоставлять важные свидетельства о происхождении сельского хозяйства и развитии постоянных поселений. Здание с красным полом дополняет это наследие, демонстрируя, что общая идентичность и ритуальные практики играли важную роль в формировании ранней общественной жизни.

Исследуя то, как общины строили и удерживали такие пространства, ученые получают более четкое представление о том, как ранние общества закладывали основы для дальнейшего развития городов.

