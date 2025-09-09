Нетипова будівля: у Туреччині вчені знайшли 9500-річну споруду (фото)

Археологи виявили 9500-річну громадську будівлю з характерною підлогою, пофарбованою в червоний колір у Чайоню-Тепесі. Це відкриття показує, коли, де і чому ранні суспільства почали створювати простори, призначені для спільного використання.

Related video

Під час розкопок Чайоню-Тепесі у місті Діярбакир вчені знайшли будівлю площею близько 900 квадратних метрів. Ця споруда, що датується 7600–7500 роками до н. е., ймовірно, використовувалася для проведення зборів чи ритуалів, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Ця споруда відрізняється від приватних житлових будинків. Вона представляє собою простір, спільний для всієї громади, що робить її одним з найцінніших відкриттів у Чайоню", — зазначив керівник досліджень доцент Саваш Саріалтун з університету Чанаккале Онсекіз Март.

Фото: AA

Результати досліджень показали, що будівля використовувалася впродовж 150–200 років, а її підлога перефарбовувалася щонайменше чотири рази. Яскравий пігмент ймовірно отримали з природної охри або багатої на залізо глини з сусідніх гір.

Розташування цього місця поблизу відомої будівлі Терраццо, споруди з мозаїчною підлогою, свідчить про те, що Чайоню мав кілька монументальних просторів, які використовувалися для соціальних і церемоніальних цілей.

Чайоню-Тепесі, одне з найдавніших сільськогосподарських поселень у Верхній Месопотамії, вже давно є центром досліджень неолітичної революції. Розкопки, що проводяться з 1964 року, виявили такі досягнення, як вирощування зернових культур, одомашнення тварин і навіть ранні методи обробки міді.

Цей об'єкт, який розглядається як кандидат до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, продовжує надавати важливі свідчення про походження сільського господарства та розвиток постійних поселень. Будівля з червоною підлогою доповнює цю спадщину, демонструючи, що спільна ідентичність та ритуальні практики відігравали важливу роль у формуванні раннього суспільного життя.

Важливо

У Німеччині розкопали середньовічну гончарну майстерню: там виготовляли іграшки (фото)

Досліджуючи те, як громади будували та утримували такі простори, вчені отримують чіткіше уявлення про те, як ранні суспільства закладали основи для подальшого розвитку міст.

Раніше Фокус писав про стародавнє поселення, яке знайшли у Швеції. Археологи виявили древні споруди, яким 5000 років.

Також ми розповідали про алжирську Атлантиду — затонуле місто у Середземному морі, яке було важливим торговим портом з IV століття до н. е. до III століття н. е.