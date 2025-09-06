Насекомые в опасности: почему они исчезают

Ученые обеспокоены сокращением популяции насекомых, которое прослеживается даже в тех зонах, где отсутствует влияние человека. Исследователи связывают это с глобальным потеплением.

Related video

Ученые выразили обеспокоенность относительно быстрого исчезновения насекомых в районах, которые ранее считались безопасными от экологических угроз. Недавние исследования, проведенные в Колорадо, показали, что количество насекомых сокращается даже в местностях с минимальной прямой деятельностью человека, что указывает на более глобальные угрозы для экосистем, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование, возглавляемое Китом Сокманом, доцентом кафедры биологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, мониторило популяции летучих насекомых в течение 15 летних сезонов с 2004 по 2024 год на субальпийской поляне.

Опираясь на десятилетия метеорологических записей, Сокман сообщил об ужасающем среднем ежегодном сокращении численности насекомых на 6,6%, что в сумме составляет 72,4% за 20 лет. Анализ также связал эти потери с постоянным повышением температуры летом.

"Насекомые занимают уникальное, хотя и неблагоприятное положение в кризисе биоразнообразия из-за экологических услуг, таких как цикл питательных веществ и опыление, которые они предоставляют, а также из-за их уязвимости к изменениям окружающей среды, — пояснил Сокман, — Насекомые необходимы для функционирования наземных и пресноводных экосистем".

Насекомые играют важную роль в поддержании здоровья почвы, переработке питательных веществ и поддержании пищевых цепей. Без них наземные и пресноводные системы потерпели бы крах.

Например, пчелы, шмели, бабочки, некоторые жуки и мухи переносят пыльцу с одного цветка на другой. Это обеспечивает размножение растений, образование плодов и семян соответственно.

Жуки-навозники, мухи, термиты, муравьи разлагают мертвые остатки растений и животных. Они превращают отходы в питательные для почвы вещества, что в свою очередь ускоряет круговорот веществ в природе и повышает плодородие земли.

Хотя прошлые исследования в основном сосредотачивались на ландшафтах, которые сильно изменены человеческой деятельностью, выводы Сокмана отмечают, что кризис распространяется и на нетронутые регионы. В частности, горы являются домом для видов, приспособленных к очень специфическим условиям, что делает их особенно уязвимыми.

Важно

Пришелец из Древнего Египта: необычный артефакт нашли в 200-летнем захоронении (фото)

Исследователь отмечает: "В горах обитает непропорционально большое количество местных эндемичных видов, включая насекомых. Следовательно, статус гор как очагов биоразнообразия может быть под угрозой, если показанное здесь сокращение численности отражает общие тенденции".

Быстрое сокращение популяций насекомых не ограничивается фермами, городами или измененными средами обитания. Изменение климата влияет даже на самые отдаленные экосистемы, ставя под угрозу глобальное биоразнообразие.

Постоянный мониторинг и усиление усилий по борьбе с повышением температуры имеют решающее значение, поскольку выживание бесчисленных видов, включая наш собственный, зависит от крошечных существ, которых мы часто не замечаем.

Напомним, миллионы лет планета создавала в недрах источники чистой энергии. Новое исследование ученых предполагает, что в горных хребтах мира могут скрываться огромные запасы природного водорода.