Комахи в небезпеці: чому вони щезають

Вчені стурбовані скороченням популяції комах, яке прослідковується навіть у тих зонах, де відсутній вплив людини. Дослідники пов'язують це з глобальним потеплінням.

Related video

Учені висловили стурбованість щодо швидкого зникнення комах у районах, які раніше вважалися безпечними від екологічних загроз. Недавні дослідження, проведені в Колорадо, показали, що кількість комах скорочується навіть у місцевостях з мінімальною прямою діяльністю людини, що вказує на глобальніші загрози для екосистем, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження, очолюване Кітом Сокманом, доцентом кафедри біології в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл, моніторило популяції летючих комах протягом 15 літніх сезонів з 2004 по 2024 рік на субальпійській галявині.

Спираючись на десятиліття метеорологічних записів, Сокман повідомив про страхітливе середнє щорічне скорочення чисельності комах на 6,6%, що в сумі становить 72,4% за 20 років. Аналіз також пов'язав ці втрати з постійним підвищенням температури влітку.

"Комахи займають унікальне, хоча і несприятливе положення в кризі біорізноманіття через екологічні послуги, такі як цикл поживних речовин і запилення, які вони надають, а також через їх вразливість до змін навколишнього середовища, — пояснив Сокман. — Комахи необхідні для функціонування наземних і прісноводних екосистем".

Комахи відіграють важливу роль у підтримці здоров'я ґрунту, переробці поживних речовин та підтримці харчових ланцюгів. Без них наземні та прісноводні системи зазнали б краху.

Наприклад, бджоли, джмелі, метелики, деякі жуки й мухи переносять пилок з однієї квітки на іншу. Це забезпечує розмноження рослин, утворення плодів і насіння відповідно.

Жуки-гнойовики, мухи, терміти, мурахи розкладають мертві рештки рослин і тварин. Вони перетворюють відходи на поживні для ґрунту речовини, що зі свого боку прискорює колообіг речовин у природі і підвищує родючість землі.

Хоча минулі дослідження здебільшого зосереджувалися на ландшафтах, які сильно змінені людською діяльністю, висновки Сокмана наголошують, що криза поширюється і на незаймані регіони. Зокрема, гори є домівкою для видів, пристосованих до дуже специфічних умов, що робить їх особливо вразливими.

Важливо

Прибулець зі Стародавнього Єгипту: незвичайний артефакт знайшли у 2000-річному похованні (фото)

Дослідник зазначає: "У горах мешкає непропорційно велика кількість місцевих ендемічних видів, включаючи комах. Отже, статус гір як осередків біорізноманіття може бути під загрозою, якщо показане тут скорочення чисельності відображає загальні тенденції".

Швидке скорочення популяцій комах не обмежується фермами, містами або зміненими середовищами існування. Зміна клімату впливає навіть на найвіддаленіші екосистеми, ставлячи під загрозу глобальне біорізноманіття.

Постійний моніторинг та посилення зусиль для боротьби з підвищенням температури мають вирішальне значення, оскільки виживання незліченних видів, включаючи наш власний, залежить від крихітних істот, яких ми часто не помічаємо.

Нагадаємо, мільйони років планета створювала в надрах джерела чистої енергії. Нове дослідження вчених припускає, що в гірських хребтах світу можуть ховатися величезні запаси природного водню.