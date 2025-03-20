Мільйони років планета створювала в надрах джерела чистої енергії: де вони зберігаються донині

Нове дослідження вчених припускає, що в гірських хребтах світу можуть ховатися величезні запаси природного водню.

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Дослідники по всьому світу роками перебувають у пошуках запасів чистої енергії, необхідної людству. Тепер нове дослідження припускає, що в гірських хребтах по всьому світу можуть ховатися величезні запаси природного водню, що потенційно дає нам доступ до величезного, невикористаного джерела чистої енергії, пише Science Alert.

Передбачається, що ці резервуари, ймовірно, могли утворюватися протягом мільйонів років. Під час дослідження міжнародна група вчених об'єднала польові записи з комп'ютерним моделюванням — унаслідок вдалося змоделювати рух тектонічних плит, утворення гір і можливе виробництво водню.

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За словами геофізика Саші Брюн із Центру геонаук GFZ Helmholtz у Німеччині, способи штучного виробництва водню існують, але вони зазвичай виділяють парникові гази на шляху, що дещо суперечить суті. Виявлення великих природних запасів стало б неймовірним кроком уперед для технології чистої енергії. Автори дослідження вважають, що отримані ними результати розширюють наше розуміння відповідних середовищ для природного виробництва водню.

Автори дослідження також мають намір вивчити шляхи міграції водню і глибинних мікробних екосистем, які споживають водень, щоб краще зрозуміти, де насправді можуть утворюватися потенційні резервуари H2. Команда зосередилася конкретно на процесі, відомому як серпентинізація, коли мантія під корою виштовхується вгору і вступає в контакт з водою. У результаті хімічної реакції утворюється водневий газ.

Відомо, що така реакція може відбуватися під час розпаду континентів або їхнього зближення, оскільки мантія планети здатна підійматися в обох сценаріях. Вчені використовували своє моделювання для визначення того, де і коли з найбільшою ймовірністю відбувається цей процес.

Дослідники розрахували, як може утворитися водневий газ і де його можна знайти Фото: Science Advances

Вчені вважають, що серпентинізація, ймовірно, набагато поширеніша в умовах гірських хребтів, де земні плити стикаються, як порівняти з тим, де вони розсовуються — результати вказують, що процес насправді приблизно у 20 разів ймовірніший через водні цикли та температурні діапазони.

Також передбачається, що резервуари водню всередині гір можуть бути відносно легкодоступними порівняно з іншими місцями, які раніше вивчали науковці — зокрема й океанічними хребтами. Зазначимо, що відповідні плани з пошуку водню вже розробляються в Піренеях, європейських Альпах і на Балканах. Утім, структурний геолог Франк Цван із Ценру геонаук імені Гельмгольца GFZ вважає, що успіх операцій насправді залежить від нових концепцій і стратегій розвідки.

Результати дослідження не показують, скільки насправді водню може бути приховано в гірських хребтах, проте попередні дослідження припускають, що його може бути достатньо для задоволення потреб півмільйона людей на рік.

Раніше Фокус писав про те, що вчені за крок від виробництва дешевшого водневого палива.