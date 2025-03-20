Миллионы лет планета создавала в недрах источники чистой энергии: где они хранятся по сей день

Новое исследование ученых предполагает, что в горных хребтах мира могут скрываться огромные запасы природного водорода.

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Исследователи по всему миру годами находятся в поисках запасов чистой энергии, необходимой человечеству. Теперь новое исследование предполагает, что в горных хребтах по всему миру могут скрываться огромные запасы природного водорода, что потенциально дает нам доступ к огромному, неиспользованному источнику чистой энергии, пишет Science Alert.

Предполагается, что эти резервуары, вероятно, могли образовываться в течение миллионов лет. В ходе исследования международная группа ученых объединила полевые записи с компьютерным моделированием — в результате им удалось смоделировать движение тектонических плит, образование гор и возможное производство водорода.

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По словам геофизика Саши Брюн из Центра геонаук GFZ Helmholtz в Германии, способы искусственного производства водорода существуют, но они, как правило, выделяют парниковые газы по пути, что несколько противоречит сути. Обнаружение крупных природных запасов стало бы невероятным шагом вперед для технологии чистой энергии. Авторы исследования считают, что полученные ими результаты расширяют наше понимание подходящих сред для естественного производства водорода.

Авторы исследования также намерены изучить пути миграции водорода и глубинных, потребляющих водород микробных экосистем, чтобы лучше понять, где на самом деле могут образовываться потенциальные резервуары H2. Команда сосредоточилась конкретно на процессе, известном как серпентинизация, когда мантия под корой выталкивается вверх и вступает в контакт с водой. В результате химической реакции образуется водородный газ.

Известно, что такая реакция может происходить при распаде континентов или их сближении, поскольку мантия планеты способна подниматься в обоих сценариях. Ученые использовали свое моделирование для определения того, где и когда с наибольшей вероятностью происходит этот процесс.

Исследователи рассчитали, как может образоваться водородный газ и где его можно найти Фото: Science Advances

Ученые полагают, что серпентинизация, вероятно, гораздо более распространена в условиях горных хребтов, где земные плиты сталкиваются, в сравнении с тем, где они раздвигаются — результаты указывают, что процесс на самом деле примерно в 20 раз более вероятна, из-за водных циклов и температурных диапазонов.

Также предполагается, что резервуары водорода внутри гор могут быть относительно легкодоступными в сравнении с другими местами, которые ранее изучали ученые — в том числе и океаническими хребтами. Отметим, что соответствующие планы по поиску водорода уже разрабатываются в Пиренеях, европейских Альпах и на Балканах. Впрочем, структурный геолог Франк Цван из Ценра геонаук имени Гельмгольца GFZ считает, что успех операций на самом деле зависит от новых концепций и стратегий разведки.

Результаты исследования не показывают, сколько на самом деле водорода может быть скрыто в горных хребтах, однако предыдущие исследования предполагают, что его может быть достаточно для удовлетворения потребностей полумиллиона человек в год.

Ранее Фокус писал о том, что ученые в шаге от производства более дешевого водородного топлива.