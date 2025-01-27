Чистое топливо за минуты: найден способ добычи водорода с помощью микроволн

По словам ученых, микроволны заменяют 75% тепловой энергии, необходимой для химической реакции, что является прорывом в области производства водорода.

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Группа ученых из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) в Южной Корее разработала новаторскую технологию, которая устраняет ключевые ограничения в производстве чистого водорода, используя микроволны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте учебного заведения.

Как отмечают в POSTECH, чистый водород имеет нулевой выброс углекислого газа и рассматривается как альтернатива ископаемому топливу. Однако существующие технологии производства водорода, основанные на окислении-восстановлении оксидов металлов, требуют температур до 1500°C. Они не только энергоемки и дорогостоящи, но и сложны в масштабировании.

Чтобы решить эти проблемы, ученые решили использовать микроволны. Хотя микроволны обычно используются для разогрева пищи, они также могут стимулировать химические реакции. Так, исследователи продемонстрировали, что микроволновая энергия может снизить температуру восстановления легированного Gd церия (CeO2) — эталонного материала для производства водорода — до уровня ниже 600 ℃, сокращая требования к температуре более чем на 60%.

Ученые сократили время формирования "кислородных вакуумов" Фото: Postech

В POSTECH подчеркнули, что микроволновая энергия заменяет 75% тепловой энергии, необходимой для реакции, что является прорывом в области устойчивого производства водорода.

Еще одно важное достижение ученых — формирование "кислородных вакуумов". Речь идет о дефектах в структуре материала, необходимых для расщепления воды на водород. Для их формирования в традиционных методах производства, как правило, требуется несколько часов при очень высоких температурах. В свою очередь POSTECH достигла тех же результатов всего за несколько минут при температуре ниже 600°C, используя микроволны.

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"Это исследование может революционизировать коммерческую жизнеспособность термохимических технологий производства водорода. Это также проложит путь к разработке новых материалов, оптимизированных для химических процессов, управляемых микроволновым излучением", — сказал профессор Хюнгю Джин.

Напомним, ученые из Массачусетского технологического института разработали инновационный способ получения водородного топлива с использованием алюминия и морской воды.

Также сообщалось, что ученые Королевского колледжа Лондона и Бразильской национальной лаборатории биоресурсов разработали новый метод производства биотоплива из остатков жира, позиционируя его как альтернативу бензину и дизельному топливу.