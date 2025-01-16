Нужны жестяные банки и морская вода: разработан новый способ получения энергии (фото)
По словам ученых, им удалось генерировать водородное топливо менее чем за 10 минут, что намного быстрее, чем традицонные методы.
Ученые Массачусетского технологического института разработали инновационный способ получения водородного топлива с использованием алюминия и морской воды. Об этом пишет портал Study Finds.
Как отмечают в издании, большинство людей знают алюминий как материал для банок с газировкой и фольгированной упаковки. Однако при правильной обработке алюминий может реагировать с водой, образуя водородный газ – чистое топливо, которое выделяет только водяной пар при сгорании.
Так, исследовательская группа под руководством Эли Комбарги обнаружила, что, покрыв алюминий специальной жидкой металлической смесью галлия и индия, они могут запустить его реакцию с морской водой для эффективного получения водорода.
В ходе исследования ученые выявили, что кофейная гуща значительно ускоряет реакцию. Это открытие в лаборатории привело их к изучению активного ингредиента кофеина, имидазола, который оказался ключевым ускорителем. Команда также протестировала свою систему, используя настоящую морскую воду, собранную на пляже недалеко от Бостона.
"Я буквально отправился на пляж Ревир с другом, мы взяли наши бутылки и наполнили их, а затем я просто отфильтровал водоросли и песок, добавил в воду алюминий, и это сработало с теми же стабильными результатами", — отметил Эли Комбарги.
Тестируя различные растворы, ученые обнаружили, что добавление небольшого количества имидазола значительно ускоряет реакцию, сохраняя при этом высокую скорость восстановления жидкометаллического покрытия. В сочетании с предварительным нагревом морской воды до температуры около 80°C они могли генерировать водород менее чем за 10 минут — намного быстрее, чем предыдущие методы, которые могли занимать часы.
Сейчас исследователи разрабатывают небольшой реактор для морских судов и подводных аппаратов. Система будет хранить переработанные алюминиевые гранулы вместе с небольшим количеством галлия-индия и имидазола, объединяя эти ингредиенты с окружающей морской водой для получения водорода при потребности. Они подсчитали, что реактор, содержащий около 18 кг алюминиевых гранул, может обеспечивать энергией небольшой подводный планер в течение примерно 30 дней.Важно
"Это очень интересно для морских применений, таких как лодки или подводные аппараты, потому что вам не придется носить с собой морскую воду — она легко доступна. Нам также не нужно носить с собой бак с водородом. Вместо этого мы будем перевозить алюминий в качестве "топлива" и просто добавлять воду для получения необходимого нам водорода", — подчеркнул Эли Комбарги.
Напомним, группа исследователей из Южной Кореи усовершенствовала важный компонент биоэлектрохимической ячейки, обеспечив более эффективное производство водорода из микроорганизмов, обнаруженных в отходах.
В свою очередь исследователи из Аргоннской национальной лаборатории и Йельского университета раскрыли сложную структуру биогибридного катализатора, который превращает свет в водородное топливо.