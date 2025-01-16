Нужны жестяные банки и морская вода: разработан новый способ получения энергии (фото)

По словам ученых, им удалось генерировать водородное топливо менее чем за 10 минут, что намного быстрее, чем традицонные методы.

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Ученые Массачусетского технологического института разработали инновационный способ получения водородного топлива с использованием алюминия и морской воды. Об этом пишет портал Study Finds.

Как отмечают в издании, большинство людей знают алюминий как материал для банок с газировкой и фольгированной упаковки. Однако при правильной обработке алюминий может реагировать с водой, образуя водородный газ – чистое топливо, которое выделяет только водяной пар при сгорании.

Так, исследовательская группа под руководством Эли Комбарги обнаружила, что, покрыв алюминий специальной жидкой металлической смесью галлия и индия, они могут запустить его реакцию с морской водой для эффективного получения водорода.

Исследователь демонстрирует "активацию" алюминия путем погружения алюминиевой гранулы в смесь галлия и индия Фото: Study Finds

В ходе исследования ученые выявили, что кофейная гуща значительно ускоряет реакцию. Это открытие в лаборатории привело их к изучению активного ингредиента кофеина, имидазола, который оказался ключевым ускорителем. Команда также протестировала свою систему, используя настоящую морскую воду, собранную на пляже недалеко от Бостона.

"Я буквально отправился на пляж Ревир с другом, мы взяли наши бутылки и наполнили их, а затем я просто отфильтровал водоросли и песок, добавил в воду алюминий, и это сработало с теми же стабильными результатами", — отметил Эли Комбарги.

Тестируя различные растворы, ученые обнаружили, что добавление небольшого количества имидазола значительно ускоряет реакцию, сохраняя при этом высокую скорость восстановления жидкометаллического покрытия. В сочетании с предварительным нагревом морской воды до температуры около 80°C они могли генерировать водород менее чем за 10 минут — намного быстрее, чем предыдущие методы, которые могли занимать часы.

Ученые работают над новым водородным реактором Фото: Study Finds

Сейчас исследователи разрабатывают небольшой реактор для морских судов и подводных аппаратов. Система будет хранить переработанные алюминиевые гранулы вместе с небольшим количеством галлия-индия и имидазола, объединяя эти ингредиенты с окружающей морской водой для получения водорода при потребности. Они подсчитали, что реактор, содержащий около 18 кг алюминиевых гранул, может обеспечивать энергией небольшой подводный планер в течение примерно 30 дней.

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"Это очень интересно для морских применений, таких как лодки или подводные аппараты, потому что вам не придется носить с собой морскую воду — она легко доступна. Нам также не нужно носить с собой бак с водородом. Вместо этого мы будем перевозить алюминий в качестве "топлива" и просто добавлять воду для получения необходимого нам водорода", — подчеркнул Эли Комбарги.

Напомним, группа исследователей из Южной Кореи усовершенствовала важный компонент биоэлектрохимической ячейки, обеспечив более эффективное производство водорода из микроорганизмов, обнаруженных в отходах.

В свою очередь исследователи из Аргоннской национальной лаборатории и Йельского университета раскрыли сложную структуру биогибридного катализатора, который превращает свет в водородное топливо.