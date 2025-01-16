Потрібні бляшані банки та морська вода: розроблено новий спосіб отримання енергії (фото)

За словами вчених, їм вдалося генерувати водневе паливо менш ніж за 10 хвилин, що набагато швидше, ніж традиційні методи.

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Вчені Массачусетського технологічного інституту розробили інноваційний спосіб отримання водневого палива з використанням алюмінію і морської води. Про це пише портал Study Finds.

Як зазначають у виданні, більшість людей знають алюміній як матеріал для банок із газованою водою та фольгованої упаковки. Однак при правильній обробці алюміній може реагувати з водою, утворюючи водневий газ — чисте паливо, що виділяє лише водяну пару під час згоряння.

Так, дослідницька група під керівництвом Елі Комбаргі виявила, що, покривши алюміній спеціальною рідкою металевою сумішшю галію та індію, вони можуть запустити його реакцію з морською водою для ефективного отримання водню.

Дослідник демонструє "активацію" алюмінію шляхом занурення алюмінієвої гранули в суміш галію та індію Фото: Study Finds

Під час дослідження вчені виявили, що кавова гуща значно прискорює реакцію. Це відкриття в лабораторії привело їх до вивчення активного інгредієнта кофеїну, імідазолу, який виявився ключовим прискорювачем. Команда також протестувала свою систему, використовуючи справжню морську воду, зібрану на пляжі недалеко від Бостона.

"Я буквально вирушив на пляж Ревір з другом, ми взяли наші пляшки і наповнили їх, а потім я просто відфільтрував водорості та пісок, додав у воду алюміній, і це спрацювало з тими ж стабільними результатами", — зазначив Елі Комбаргі.

Тестуючи різні розчини, вчені виявили, що додавання невеликої кількості імідазолу значно прискорює реакцію, зберігаючи при цьому високу швидкість відновлення рідкометалевого покриття. У поєднанні з попереднім нагріванням морської води до температури близько 80°C вони могли генерувати водень менш ніж за 10 хвилин — набагато швидше, ніж попередні методи, які могли тривати години.

Учені працюють над новим водневим реактором Фото: Study Finds

Зараз дослідники розробляють невеликий реактор для морських суден і підводних апаратів. Система зберігатиме перероблені алюмінієві гранули разом із невеликою кількістю галію-індію та імідазолу, об'єднуючи ці інгредієнти з навколишньою морською водою для отримання водню за потреби. Вони підрахували, що реактор, який містить близько 18 кг алюмінієвих гранул, може забезпечувати енергією невеликий підводний планер протягом приблизно 30 днів.

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"Це дуже цікаво для морських застосувань, як-от човни або підводні апарати, тому що вам не доведеться носити з собою морську воду — вона легко доступна. Нам також не потрібно носити з собою бак із воднем. Замість цього ми перевозитимемо алюміній як "паливо" і просто додаватимемо воду для отримання необхідного нам водню", — наголосив Елі Комбаргі.

Нагадаємо, група дослідників з Південної Кореї вдосконалила важливий компонент біоелектрохімічного осередку, забезпечивши більш ефективне виробництво водню з мікроорганізмів, виявлених у відходах.

Зі свого боку дослідники з Аргоннської національної лабораторії та Єльського університету розкрили складну структуру біогібридного каталізатора, який перетворює світло на водневе паливо.