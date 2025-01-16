Змінить авіацію: створено перший турбінний двигун, що працює на рідкому водні

Новий водневий газотурбінний двигун можна безпосередньо інтегрувати в легкі літаки, стверджує віцепрезидент з водневих програм Safran П'єр-Ален Ламбер.

Related video

Компанії Turbotech, Safran і Air Liquide успішно завершили наземні демонстраційні випробування першого водневого газотурбінного авіаційного двигуна, що працює на основі надефективного регенеративного циклу і живиться від бака з рідким воднем, у рамках проєкту BeautHyFuel. Про це йдеться на офіційному сайті Safran.

У межах випробування двигун був з'єднаний із кріогенною (-250°C) системою зберігання рідини, розробленою Air Liquide, щоб продемонструвати наскрізну інтеграцію рухової системи, що відтворює всі функції на літаку.

"Це важливий крок уперед у переході до повністю декарбонізованих авіаційних двигунів, які будуть готові до польоту, щойно світ почне масово виробляти зелений водень", — заявив генеральний директор Turbotech Дем'єн Фове.

За словами Фове, метою цієї роботи було досягнення щільності енергії, аналогічної звичайній паливній системі Avgas або Jet A-1, з урахуванням обмежень, пов'язаних із модернізацією, працездатністю та сертифікацією кріогенної водневої силової установки.

"Ми продемонстрували, що можливе повне високотехнологічне рішення для силової установки з нульовим викидом вуглецю в польоті та що його можна безпосередньо інтегрувати в легкі літаки", — наголосив віцепрезидент з водневих програм Safran П'єр-Ален Ламбер.

У пресрелізі, опублікованому на порталі FlightGlobal, зазначено, що наземні демонстрації в межах проєкту BeautHyFuel завершилися у вересні — проте початкові результати були оприлюднені тільки 13 січня — загалом було проведено 23 години. Підтримку дослідженням надав французький уряд через агентство цивільної авіації DGAC.

Важливо

Перелетить через континенти: представлено водневий дрон дальністю понад 9 000 км

Використовуючи рекуперативну турбіну TP-R90 потужністю 105 кВт, поставлену стартапом Turbotech, наскрізна система включала розроблений Air Liquide кріогенний резервуар для зберігання і систему подачі та управління паливом від Safran. Іншими партнерами є авіабудівники Elixir Aircraft і Daher.

"Загалом жодних проблем не виникло, характеристики двигуна виявилися на рівні гасової версії, а система навіть продемонструвала дещо поліпшену працездатність у H2", — наголосили в Safran.

Нагадаємо, вчені з Інчхонського національного університету (INU, Південна Корея) і Гарвардського університету (США) розробили новий матеріал, що підвищує надійність і зносостійкість водневих паливних елементів, які використовують у БПЛА і автомобілях.

Також повідомлялося, що група дослідників з Південної Кореї вдосконалила важливий компонент біоелектрохімічного осередку, забезпечивши більш ефективне виробництво водню з мікроорганізмів, виявлених у відходах.