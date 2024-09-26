Перелетить через континенти: представлено водневий дрон дальністю понад 9 000 км

Оператори змогли запустити новий безпілотник на території США та Німеччини, перебуваючи водночас в Південній Кореї.

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Південнокорейська компанія Hogreen Air презентувала на конференції H2 Mobility Energy Environment Technology в Сеулі високошвидкісний безпілотний літальний апарат на водневих паливних елементах із великою дальністю польоту. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляють, що новий дрон створений для спостереження та розвідки. Апарат оснащений радіочастотною і LTE/5G системами зв'язку, може перебувати в повітрі понад 14 годин, нести до 10 кг корисного навантаження і долати 5 800 миль (9 334 км).

За даними журналістів, нещодавно БПЛА здійснив політ у Німеччині, тоді як його оператори перебували в Південній Кореї, на відстані майже 9 299 км. Безпілотник також випробували в США, на відстані 8 618 км від операторів у Південній Кореї. Це значне збільшення дальності таких безпілотників.

У виданні зазначили, що в безпілотниках використовують паливні елементи, що працюють на рідкому водні, який у 800 разів щільніший за газоподібний водень.

Представник компанії-виробника в коментарі порталу також наголосив, що завдяки великій тривалості польоту, поліпшеним системам зв'язку та водневому паливу новий БПЛА здатний перелітати через континенти.

Нагадаємо, ізраїльська компанія HevenDrones ще 2023 року представила дві нові моделі безпілотних літальних апаратів на водневому паливі — H2D200 і H2D250.

Пізніше, 2024 року, у російському інжиніринговому центрі автономної енергетики МФТІ заявили про створення БПЛА на водні, який потенційно можна використовувати у війні.